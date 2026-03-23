Conte rovina a Elly la festa per il No: lanciata l’Opa sul campo largo. E Renzi fa il gufo: “Giorgia farà la mia fine”

Opposizione resuscitata

Il No al referendum ha ridato entusiasmo ai dirigenti del Nazareno: tra brindisi, sorrisi e pacche sulle spalle, la segretaria Pd Elly Schlein non fa in tempo a finire lo spumante che le arrivano le dichiarazioni di Giuseppe Conte. Il leader M5s, a spoglio ancora in corsa già parla di primarie del campo largo. Alla sede del Pd tutti guardano a Nico Stumpo, un esperto della materia. ”Le regole? Vedremo”. E poi la legge elettorale, ci si chiede, che fine farà. L’appuntamento, dopo la conferenza stampa di Schlein, è alla manifestazione convocata da Landini.

Conte lancia l’Opa sul campo largo

Per Elly Schlein, l’esito del voto e l’affluenza rappresentano anche “un messaggio politico chiaro a Giorgia Meloni e a questo Governo che ora devono riflettere sull’esito di questo voto e fare quello che hanno smesso di fare chiusi nel palazzo, cioè ascoltare il Paese e le vere priorità. Ma questo voto è anche un messaggio per noi”, ha proseguito la segretaria dem parlando della necessità di costruire una “alternativa a questo Governo”.

Ma Elly deve guardarsi dall’Opa sul campo largo lanciata da Giuseppe Conte. A chi gli chiede se si candiderà alle primarie del centrosinistra, il leader M5s risponde: “È presto per dirlo ma il M5S si sente protagonista e sarà sicuramente rappresentato nelle primarie”. ”Questa – dice Conte – è un’importante vittoria per il campo progressista. I cittadini hanno iniziato a comprendere che non solo bisogna difendere la Costituzione, ma bisogna attuarla. Abbiamo un grande segnale di partecipazione che dobbiamo rilanciare, quindi dobbiamo adesso fare un percorso importante in campo progressista e la nostra bussola non può che essere questa grande voglia di partecipazione, che abbiamo toccato su tutti i territori, nelle università. Dobbiamo consentire ai cittadini di poter partecipare, di poter contribuire a elaborare un progetto di governo del Paese, di cambiamento del Paese in cui loro si sentono protagonisti”. Schlein è avvisata.

Renzi: “Ci sono passato, dopo il referendum ho perso il tocco magico”

Folla di passanti e cronisti per il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in Piazza di Montecitorio per commentare il trionfo del No al referendum sulla giustizia. Prima di rispondere ai cronisti Renzi si concede dei selfie con giovani simpatizzanti e qualche battuta: “Posso solo dire che questo week-end sono stato molto più rilassato di dieci anni fa”, scherza l’ex premier. E poi, rivolgendosi ai cronisti, spiega: “Io ci sono passato, so cosa vuol dire perdere il ‘tocco magico’. Prima ti considerano tutti figo. Poi sbagli, a me è successo col referendum – riflette -: prima tutti a dire ‘bravo, bravo, bravo’ poi, dal giorno dopo, ‘chissà se ce la farà, ‘la settimana dopo chissà cosa succederà”. Anche Renzi incalza Schlein. “Per me si devono fare le primarie, spero si facciano presto. Io ho detto un anno fa che il centrosinistra poteva vincere, si è rotto il rapporto tra Meloni e la sua base. È legittimo che ci siano nel centrosinistra posizioni diverse e che si confrontino sulle primarie, come andrà a finire non lo so, io spero con le primarie il prima possibile”.

Uniti solo dal No: poco per un’alternativa di governo

“Sarà per sempre No!”, scrive invece Nicola Fratoianni di Avs parafrasando il titolo del brano vincitore del Festival di Sanremo. Un post corredato dalla fotografia che lo ritrae mentre esulta mano nella mano con Angelo Bonelli. “Da qui in avanti cambia il vento, cambia la musica. Si comincia a guardare al prossimo obiettivo, le elezioni politiche”, sentenzia Fratoianni, commentando il risultato del referendum su La7. Insomma, al campo largo non resta che cavalcare il referendum. Uniti solo dal No. Un po’ poco per proporsi come alternativa di governo.