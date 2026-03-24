Come in “La vita va così”, contadina 82enne rifiuta di vendere la sua terra per 26 milioni: «I soldi non significano nulla»

Una nuova Ovidio Marras

Come la storia del film La vita va così, ma attualizzata. È la vicenda che arriva dal Kentucky, dove una donna ha rifiutato un’offerta di 26 milioni di dollari per la sua fattoria. «Ventisei milioni di dollari non significano nulla», sono state le parole con cui la figlia dell’82enne Ida Huddleston ha spiegato il no a una società di Intelligenza artificiale che ne voleva comprare la terra, pagandola dieci volte il prezzo di mercato, per installarci un data center.

Il no a 26 milioni di dollari perché «non significano nulla»

A riportare la vicenda è stata la tv Local 12. La famiglia di Ida possiede circa1.200 acri di terreno agricolo nei pressi di Maysville. La società di Intelligenza Artificiale, di cui i media americani non riportano il nome, era interessata a comprarne circa la metà ma ha ricevuto un deciso no. «Restiamo, teniamo ciò che abbiamo e continuiamo a sfamare la Nazione», ha detto Delsia Bare, la figlia di Huddleston.

La difesa della terra e delle radici

Bare ha raccontato che il legame della sua famiglia con questa terra va avanti da generazioni. «Mio nonno, il mio bisnonno e molti altri parenti hanno vissuto qui per anni, hanno pagato le tasse su questa terra e hanno contribuito a sfamare un’intera Nazione», ha detto, ricordando che «hanno persino coltivato il grano durante la Grande Depressione e hanno garantito le code per il pane negli Stati Uniti d’America quando la gente non aveva altro».

La resistenza contro il data center

Nonostante il rifiuto di Ida Huddleston e della sua famiglia, il data center potrebbe comunque essere costruito nelle vicinanze. Delsia Bare ha fato sapere a Local 12 che l’azienda ha contattato decine di proprietari terrieri e alcuni hanno accettato di vendere. L’offerta d’altronde era allettante per molti: i terreni nella contea di Mason hanno un valore di circa 6.000 dollari per acro, mentre l’offerta sarebbe stata circa dieci volte superiore. Huddleston non è tra questi. «Dico che sono dei bugiardi, e che non dicono la verità. È una truffa», ha dichiarato a Local 12. E ancora: «Ci chiamano vecchi contadini stupidi, sapete, ma non lo siamo».

Come la storia di Ovidio Marras raccontata nel film “La vita va così”

Insomma, la caparbietà della signora Ida e diversi elementi della sua storia – dal sostegno della figlia al legame con la terra dei propri avi, fino alla scelta solitaria di non vendere a dispetto delle scelte dei vicini – ricordano davvero molto il caso del pastore sardo Ovidio Marras – Efisio nella narrazione cinematografica – che rifiutò di vendere la sua modesta proprietà a una grande impresa edilizia che voleva costruire nell’area un resort di lusso affacciato su una spiaggia fino ad allora incontaminata.