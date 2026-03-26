Choc a Reggio Emilia, immigrato corre nudo nel traffico e salta sulle auto come mamma l’ha fatto. Caos e panico in strada (video)

Jogging da panico

Panico a Reggio Emilia, dove sconcerto e paura l’hanno fatto da padroni in Viale dei Mille, coi passanti chiamati ad assistere a una scena a dir poco surreale: un uomo che fa jogging completamente nudo. E allora dimenticate le tranquille sgambate al parco, o le maratone cittadine in tenuta tecnica. A giudicare dalla vicenda piovuta a bomba sui social (dove il video della performance dello straniero è al limite della viralità), la nuova frontiera del benessere psicofisico – si fa per dire, è ovvio – sembra essere il “naked jogging“. E con tanto di immancabile contorno di vandalismo. E allora veniamo ai fatti.

Panico in strada a Reggio Emilia: la corsa dell’immigrato nudo che salta sulle auto

È mercoledì, intorno alle 13, quando Viale dei Mille e Piazzale Tricolore si trasformano nel set di un film dell’assurdo, con evidente choc dei passanti e conseguente terrore degli automobilisti. Il protagonista al centro della scena è un giovane immigrato che, sbucato all’improvviso dalla stazione centrale, completamente nudo e scalzo, ha deciso di regalare ai malcapitati in strada una sessione di atletica decisamente fuori dagli schemi.

Terrore al volante… paura e danni

Ma come se non bastasse la performances come mamma l’ha fatto, l’immigrato non si è limitato a correre… E in una prova di resistenza fisica e spregio dell’ordine pubblico, ha pensato bene di alternare scatti degni di un centometrista a momenti di “relax” decisamente invasivi quanto preoccupanti, arrivando a stendersi sui tetti delle auto in sosta e a danneggiare i lunotti dei veicoli in transito, finché una pattuglia della polizia non è intervenuta a fermarlo. Il tutto tra lo sgomento e i timori della gente che ha assistito suo malgrado alla scena, e che non ha mancato di immortalare quel delirio sugli smartphone (e a postarlo in rete).

C’è molto di cui sbigottirsi ma poco da ridere, però, quando ti ritrovi mentre sei al volante un energumeno che, senza veli e non capisci intenzionato a cosa, prende d’assalto la tua auto e decide di usarla come trampolino o come lettino prendi-sole. Anzi… Basterebbe chiederlo all’automobilista che, rimasta comprensibilmente terrorizzata, ha visto il “podista” piombare sul proprio mezzo e prendere possesso del tettuccio.

La corsa dell’immigrato nudo, l’intervento della polizia locale e il Tso

Ma come tutte le scorribande, più o meno “originali” o pericolose, anche questa si è conclusa con l’intervento della polizia locale che ha bloccato la corsa folle dell’immigrato nudista e interrotto il fattaccio prima che il bilancio dei danni (e dello scandalo) si aggravasse ulteriormente. Subito dopo, quindi, l’uomo è stato affidato alle cure mediche dei soccorritori arrivati in ambulanza, e portato al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Nuova, dove è stato sottoposto a Tso.

Il video della performances dilaga sul web

A vicenda conclusa, allora, resta lo sconcerto per una città che si ritrova a gestire scene di degrado urbano e soggetti fuori controllo, in pieno giorno. E alla fine della fiera, tra accertamenti per l’identificazione e conta dei danni, rimane sul tavolo una considerazione ironica quanto amara: se non fosse drammatico l’allarme per la sicurezza pubblica che anche questo episodio ha scatenato, sembrerebbe una barzelletta. Peccato che a Reggio Emilia siano in pochi quelli rimasti solo a ridere… (Sotto il video delle “imprese atletiche” dell’immigrato a Reggio Emilia da X).