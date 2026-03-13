Il processo a Parma
Chiara Petrolini si difende in aula: “Non sono una mamma assassina, non volevo uccidere i miei figli”
La ragazza accusata del duplice omicidio dei bambini respinge l'accusa di essere un "mostro"
“Sono stata anche descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli, ma non sono questo. Io non ho mai voluto fare del male ai miei bambini”. Chiara Petrolini ha reso le dichiarazioni spontanee davanti alla Corte di assise di Parma nel processo che la vede imputata per l’omicidio premeditato e la soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti a maggio 2023 e agosto 2024.
Con voce monocorde e una sola breve interruzione, ha parlato per circa sette minuti, leggendo un foglio. “Quei bambini erano parte di me, non gli avrei mai fatto del male, è una sofferenza che distrugge dentro”.