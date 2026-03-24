“Cerchiamo infermieri italiani”: stipendio da 5000 euro, benefit esclusi. La proposta “indecente” che arriva dal Canada

Il bando è on line

Infermieri italiani sempre più richiesti all’estero. Questa volta è il Canada a lanciare una campagna di reclutamento senza precedenti nel nostro Paese: stipendi fino a cinquemila euro al mese per chi è disposto a trasferirsi nella regione del Québec.

Mentre il sistema sanitario italiano affronta una carenza strutturale stimata in oltre 65.000 professionisti, il Québec, la provincia francofona del Nord America, ha messo nel mirino l’eccellenza della formazione infermieristica italiana, offrendo pacchetti di assunzione allettanti, a patto di avere voglia e possibilità di trasferirsi armi e bagagli.

Stipendi e benefici: un confronto impari

La spinta principale verso l’esodo è, inevitabilmente, economica. Se in Italia uno stipendio netto medio oscilla tra i 1.400 e i 2.000 euro, le offerte canadesi per gli infermieri italiani arrivano a proporre retribuzioni mensili lorde tra i 4.380 (circa 3.000 – 5.500 euro), a seconda dell’esperienza.

Oltre alla busta paga, il governo del Québec mette sul piatto un supporto logistico massiccio per facilitare il trasferimento: Supporto all’immigrazione: assistenza gratuita per tutte le pratiche burocratiche e il visto. Formazione linguistica: corsi di francese gratuiti per raggiungere il livello richiesto. Logistica: biglietti aerei pagati e aiuti per l’insediamento.

L’ospedale Santa Cabrini in Canada a caccia di infermieri italiani

Per partecipare alle selezioni, come quelle previste per l’evento “Emplois en santé au Québec – Italie 2026”, i candidati devono possedere una laurea in infermieristica e almeno un anno di esperienza professionale. La conoscenza del francese è un requisito fondamentale, ma il progetto prevede percorsi di perfezionamento linguistico inclusi nel pacchetto di assunzione.

La procedura di candidatura è digitalizzata e richiede: la creazione di un profilo online sul portale dedicato, l’’invio della candidatura rigorosamente in lingua francese; la disponibilità per colloqui virtuali con i reclutatori canadesi.

Come si legge nel bando sono attualmente disponibili posti di lavoro nel settore infermieristico presso: l’ospedale Santa Cabrini e il Centro di accoglienza per cure a lungo termine Dante

Una “fuga di cervelli” che preoccupa l’Italia

Le recenti missioni di reclutamento a Milano e Roma sottolineano l’aggressività della strategia di reclutamento canadese. Per molti infermieri italiani, stanchi di turni massacranti e scarse prospettive di carriera, il Québec rappresenta non solo un miglioramento salariale, ma anche un salto di qualità nella vita professionale e personale. Per chi è interessato, le prossime finestre per inviare le candidature scadono il 15 maggio 2026. È possibile trovare maggiori dettagli tramite l’Institut français.