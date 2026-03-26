Cartellino rosso per Soulé: posta sui social una canzone contro gli agenti e il sindacato di polizia protesta con la Roma

Richiesta una punizione

Guai in vista per Matias Soulé, che ha fatto arrabbiare il sindacato di Polizia. Secondo le motivazioni, il calciatore 22enne della Roma ha pubblicato sui social il brano“1312” del rapper romano Ince, considerata un messaggio ostile alle forze dell’ordine. E così il segretario del Siulp, Felice Romano, si è fatto sentire sull’accaduto e ha commentato la vicenda: «Siamo allibiti perché tutti sanno cosa significa il numero 1312, che è appunto il titolo della canzone, se così possiamo definirla, del post. Ammetto fieramente di non conoscere questa sequela di parole il cui senso è un chiaro attacco alle forze dell’ordine, oltre a frasi che definire oscene e vergognose è il minimo». Le cifre nascono per evitare di scrivere la parola Acab, che tradotta dall’inglese vuol dire “Tutti i poliziotti sono bastardi” (All cops are bastards ndr).

Soulé nei guai con la Polizia: pubblica una canzone contro gli agenti sui social e il sindacato protesta

Tra i fatti menzionati dal capo dei sindacalisti Romano, c’è anche la possibilità che tanti giovani possano riprendere da un esempio sbagliato, vista anche la rilevanza mediatica di Soulé in qualità di calciatore: «Siamo preoccupati. Perché ci sono migliaia di ragazzi che portano la sua maglietta, che sognano di diventare come lui, e che proprio perché lo considerano un modello positivo potrebbero trarre ispirazione dai fuorvianti e diseducativi messaggi della canzone. Ci chiediamo: ma la società Roma condivide tutto questo? Ci auguriamo di no, ma aspettiamo fatti concreti per averne conferma». Il Siulp ha quindi chiesto alla associazione sportiva della capitale di punire il calciatore argentino, che peraltro sta per tornare titolare con l’Inter dopo 40 giorni di stop, per la canzone diffusa sui social. Alcuni mesi fa, l’autore di “1312” aveva dedicato un’altra canzone a Soulé, che aveva ringraziato con un esultanza da boxer, come fa il rapper, dopo un gol contro il Verona.