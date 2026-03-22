Bomba o non bomba, gli anarchici si scatenano contro una troupe Rai: ferito un operatore

A Roma

Grave aggressione oggi subita da una troupe in servizio per la TGR Lazio nel quartiere Quadraro di Roma, dove un operatore e un assistente stavano riprendendo stabili occupati dagli anarchici dopo la morte di due attivisti che stavano fabbricando una bomba. Lo riferisce la Rai, in una nota, esprimendo “la più ferma condanna”. L’ aggressione- riferisce ancora la nota di Viale Mazzini – ha causato il danneggiamento delle attrezzature e il ferimento di un operatore, a cui sono state prestate le cure in ospedale. A lui va la nostra piena solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione. “Si tratta di un fatto inaccettabile che colpisce non solo i professionisti coinvolti, ma anche il diritto dei cittadini a essere informati. Ogni forma di violenza nei confronti di giornalisti e operatori dell’informazione rappresenta un attacco alla libertà di stampa e ai principi democratici”, conclude la Rai.

Anche Unirai esprime la più ferma e indignata condanna per la gravissima aggressione subita dalla troupe della Tgr Lazio nel quartiere Quadraro di Roma. Si tratta di un episodio inaccettabile, che colpisce non solo i lavoratori coinvolti, ma il cuore stesso della democrazia e del diritto dei cittadini a essere informati. Non è tollerabile – si legge in una nota del sindacato Rai – che esistano nel nostro Paese zone franche sottratte alla legalità, dove gruppi organizzati si arrogano il diritto di impedire con la violenza il lavoro dei giornalisti e degli operatori dell’informazione. Gli stabili occupati non possono diventare territori off-limits per lo Stato e per la stampa.

L’aggressione degli anarchici alla troupe Rai, la solidarietà di FdI

“Solidarietà alla troupe della Tgr Lazio oggi aggredita da un gruppo di anarchici in un quartiere romano. Una gravissima intimidazione alla libertà di informazione e al diritto di cronaca, che inoltre conferma la pericolosità di questi esponenti. Ci auguriamo che siano prontamente individuati i responsabili e condannati in maniera esemplare. Alla Rai ed alla redazione della Tgr Lazio rinnoviamo la nostra totale solidarietà, unita al ringraziamento per il lavoro quotidiano di informazione che svolgono”, dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai. Anche Unira