Bolsonaro ricoverato in ospedale per broncopolmonite: vietato l’ingresso al diplomatico Usa che voleva visitarlo

La decisione del giudice

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato dopo aver avuto un malore nel carcere di Brasilia. A darne notizia su X è stato il figlio, Flavio, spiegando che «le prime informazioni indicano che si è svegliato con brividi e ha vomitato molto». Bolsonaro è stato condannato a 27 anni di detenzione per tentato golpe e soffre da tempo di problemi di salute che hanno già reso necessari diversi ricoveri, anche a causa delle complicazioni seguite dall’accoltellamento all’addome subito durante un comizio elettorale nel 2018. I medici hanno reso noto che l’uomo si trova in terapia intensiva a causa di una broncopolmonite. La polizia ha scortato l’ambulanza che trasportava il 70enne fino all’entrata dell’ospedale.

Bolsonaro ricoverato in ospedale per una broncopolmonite: vietata la visita di un diplomatico Usa

Nel frattempo, il presidente di sinistra in carica, Luiz Inacio Lula da Silva, ha vietato l’ingresso nel Paese a un diplomatico americano che voleva visitare Bolsonaro. Parlando ad un evento organizzato a Rio de Janeiro, il capo di Stato ha spiegato di aver negato l’accesso all’ambasciatore per «le sue bugie sull’obiettivo della visita». In realtà è stato il giudice Alexandre de Moraes a negare il visto, dopo la richiesta degli avvocati dell’ex presidente brasiliano. Il nome dell’inviato di Trump non gradito è Darren Beattie, designato come consigliere sulla politica brasiliana.

Chi è il figlio dell’ex presidente

Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente condannato, è già senatore ma è anche uno dei pre-candidati per le elezioni di ottobre. Già a settembre era iniziato il calvario sanitario del padre, che aveva accusato un malore con un calo di pressione, vomito e forti dolori, per poi essere trasferito in una struttura ospedaliera.