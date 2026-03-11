Bologna, collettivo antifascista blocca il convegno di Azione universitaria per il “Sì”. FdI: «La sinistra tace»

Censura rossa

Proseguono i gesti d’intolleranza dei collettivi contro i ragazzi di Azione universitaria, che avevano prenotato un’aula nel dipartimento universitario di giurisprudenza a Bologna, per svolgere una conferenza sul referendum per la giustizia. Come si vede da un video pubblicato sulla pagina dei giovani di destra, uno degli antagonisti urla frasi contraddittorie dal megafono: «Qui creiamo un presidio antifascista, non bloccheremo le lezioni: l’unica cosa che vogliamo bloccare oggi è la possibilità che i fascisti parlino all’interno di questo plesso». Ci risiamo con la solita cantilena, definire chi è di destra come un nostalgico del ventennio per proibirgli di parlare: una scusa vecchia come il diavolo. La conferenza, prevista per le 19 di stasera, vede la partecipazione dei professori Nicola Mazzapuva, del comitato Camere penali per il “Sì” e del professor Luca Mezzetti, docente di diritto costituzionale.

Ad intervenire sulla vicenda dopo il blocco rosso degli antagonisti è stato il senatore di FdI Marco Lisei, denunciando l’accaduto: «Gli odiatori seriali di sinistra non si smentiscono mai e stavolta prendono di mira una regolare assemblea di Azione Universitaria a Bologna sul referendum». Poi ha ribadito che si tratta semplicemente di «un incontro regolarmente autorizzato nella facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo emiliano, con tanto di costituzionalisti e docenti universitari. E’ una vergogna ciò che sta accadendo, l’estrema sinistra, in questo caso quella del Collettivo Cua, antidemocratica ed autoritaria come al solito, cerca di impedire il libero pensiero anche su un referendum costituzionale».

Marco Lisei ha poi sferzato gli ambienti progressisti parlamentari, che non prendono posizione su una vicenda così grave: «La sinistra istituzionale invece tace, per non ammettere la sua benevolenza nei confronti di questi estremisti con cui è connivente. La verità è che la sinistra ha avvelenato il clima di civile confronto con una politicizzazione. Esprimo la mia incondizionata solidarietà agli studenti di Azione Universitaria, ancora una volta abbiamo la prova che il reale pericolo antidemocratico sia a sinistra». Il collettivo universitario autonomo di cui parla il senatore di FdI, A novembre 2022 ha occupato un’aula in via Zamboni 38, definendola una sottrazione al «sottoutilizzo».

Sulla scia di fanatismo rosso che ha travolto il dipartimento di giurisprudenza bolognese, si è espressa anche la consigliera regionale di FdI Marta Evangelisti: «Ancora una volta emerge l’immagine di una città che si definisce tollerante solo quando le opinioni coincidono con quelle dei collettivi e dei centri sociali di sinistra, mentre chi la pensa diversamente viene ostacolato e messo a tacere con mezzi anche violenti».

«Vergognoso che un convegno regolare venga bloccato dai soliti intolleranti»

In una nota inviata al Secolo d’Italia, Azione universitaria Bologna ha espresso indignazione per quanto accaduto: «È vergognoso che un convegno regolarmente comunicato e organizzato venga bloccato dai soliti intolleranti. Gli stessi che si riempiono la bocca di parole come “democrazia” e “libertà d’espressione”, ma alla fine finiscono per censurare sempre chi non la pensa come loro».

Ma c’è qualcosa di più inquietante nelle azioni dei collettivi rossi, come precisa il comunicato dell’associazione di destra: «Sono arrivati all’entrata senza autorizzazione, strappando i nostri volantini, disturbando le lezioni con i megafoni e cercando di aggredire fisicamente, oltre che verbalmente, i giovani che stavano facendo il volantinaggio». A seguito della reticenza degli antagonisti, che non volevano lasciare campo libero ad Azione universitaria, l’evento è stato annullato.