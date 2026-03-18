Boccia a processo per truffa: avrebbe convinto un amico a investire 30mila euro in un “progetto fantasma”

Nuovi guai per "Lady Pompei"

Ascesa e caduta dell’imprenditrice con il sogno dell’incarico istituzionale finito in una disastrosa vicenda giudiziaria: Maria Rosaria Boccia dalle stanze del potere alle aule di tribunale per fatti antecedenti alla sua notorietà. L’ultimo capitolo delle peripezie affaristiche di “Lady Pompei” la portano a dover essere sentita nell’ambito di un processo che la vede imputata a Pisa, dove è chiamata a rispondere dell’accusa di truffa aggravata presso il Tribunale all’ombra della Torre pendente. Al centro del procedimento, un presunto raggiro da 30.000 euro ai danni di un vecchio amico, basato su un fantomatico progetto imprenditoriale nel Napoletano alla fine mai realizzato. Ma procediamo con ordine.

Boccia a processo per truffa: a giugno l’udienza a Pisa

Il dibattimento è agli inizi: l’udienza di lunedì è stata rinviata a fine giugno per un legittimo impedimento del difensore dell’imprenditrice di Pompei. Boccia è chiamata a difendersi nel tribunale pisano dall’accusa di truffa, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità: secondo l’accusa, avrebbe approfittato dell’amicizia di vecchia data con un coetaneo originario della provincia di Napoli ma residente nel pisano per lavoro, per “spillargli” 30mila euro. Come “trappola”, secondo quanto ipotizza la procura, la proposta di investire i suoi risparmi in un’attività imprenditoriale promettente e redditizia: l’apertura di un locale di lusso, una terrazza bar affacciata sul golfo di Napoli, che avrebbe compreso ai piani inferiori anche altre attività. Progetto che in realtà non sarebbe mai esistito.

Avrebbe convinto un vecchio amico a investire 30.000€ in un “fantomatico” progetto

A confermare che la Boccia fosse indagata per una vicenda legata a una «presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile» era stato il Procuratore della Repubblica di Pisa, Teresa Angela Camelio, nell’ottobre del 2024. Ma non era mai emerso cosa ci fosse di preciso alla base del procedimento. Poi, le indagini coordinate dal sostituto procuratore Lydia Pagnini sono sfociate nel decreto di citazione diretta a giudizio. E l’imprenditrice da indagata è diventata imputata, davanti al giudice monocratico Paola Giovannelli. La vicenda risale al dicembre del 2021, quando ancora Maria Rosaria Boccia era ai più sconosciuta. Il caso Sangiuliano – a seguito del quale lo scorso febbraio la 42enne è stata rinviata a giudizio dal gup di Roma per stalking, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione ai danni dell’ex ministro – sarebbe arrivato quasi tre anni dopo.

Denaro versato con bonifico istantaneo che la vittima non avrebbe recuperato nonostante un decreto ingiuntivo civile

Le indagini erano partite dalla denuncia del quarantenne, ora parte civile nel processo assistito dall’avvocato Federico Cammarota. L’uomo ha sostenuto di essersi fidato della Boccia proprio per l’amicizia consolidata che li legava. A conferma della serietà del progetto, a suo dire, lei avrebbe anche fatto i nomi di altre persone note e facoltose già coinvolte nell’ambiziosa operazione. Sarebbe tutto partito di lì a breve, per questo i soldi servivano subito. Così di fronte all’insistenza di quella che considerava una persona fidata, allettato dall’idea di poter guadagnare molto di più di ciò che avrebbe investito, si era convinto a mandarle quei 30mila euro tramite bonifico istantaneo sul conto corrente a lei intestato. Salvo poi accorgersi di essere stato ingannato.

Per Boccia l’accusa di truffa, con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità

Nessuno sviluppo del progetto. E nessun segnale di restituzione del denaro. Anzi: semmai altre proposte di investimenti. Così, spazientitosi di fronte alla mancata restituzione dei soldi, l’uomo si è rivolto col proprio legale al giudice civile di Pisa. Ottenendo un decreto ingiuntivo che obbliga la Boccia a rendergli 30mila euro più interessi. Decreto che però non è stato adempiuto dalla diretta interessata. «Dalle visure patrimoniali ci risulta che la signora Boccia sia nullatenente», aveva detto qualche tempo fa l’avvocato Cammarota alle Iene. Un caso che risale al 2021, ben prima che i riflettori della cronaca politica si accendessero su di lei, ma che ora presenta a Lady Pompei il conto…