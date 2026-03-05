Belén pronta per la cittadinanza italiana: ad aprile l’ultimo adempimento, l’esame di lingua di livello B1  

Dopo 20 anni in Italia

Dopo vent’anni di attesa, successi televisivi e una vita costruita interamente sotto i riflettori nostrani, Belén Rodríguez è pronta a tagliare il traguardo più ambito: la cittadinanza italiana. La notizia, lanciata dal settimanale Chi, ha subito fatto il giro del web, svelando un retroscena burocratico che ha dell’incredibile per una delle showgirl più popolari del mondo dello spettacolo. Nonostante sia ormai un volto simbolo di Rai e Mediaset, l’argentina più famosa d’Italia, dovrà affrontare l’ultimo, decisivo scoglio ad aprile: l’esame di lingua di livello B1.

Belén, cittadinanza italiana in ritardo: tutta “colpa” di De Martino

Il percorso per ottenere il passaporto è stato tutt’altro che una passerella. Durante una celebre intervista a Che tempo che fa, Belén aveva confessato con amarezza a Fabio Fazio: «Sono passati 20 anni e non mi hanno ancora dato la cittadinanza. Mi piacerebbe portare mio figlio in America senza troppi problemi». Ma perché ci è voluto così tanto? La normativa italiana è rigida: richiede dieci anni di residenza, redditi certi e la fedina penale pulita.

C’è però un dettaglio che Belén ha ammesso con la sua solita schiettezza: il matrimonio con Stefano De Martino. Se i due fossero rimasti sposati più a lungo, l’iter sarebbe stato più veloce. «Sono stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba», ha scherzato la showgirl, sottolineando come la sua impulsività sentimentale abbia influito anche sui tempi della burocrazia.

Da pizzaiola in una favela alle copertine dei giornali

Dietro il desiderio di diventare italiana a tutti gli effetti c’è però una ferita profonda. Belén non ha mai nascosto che la sua partenza dall’Argentina non fu dettata solo dall’ambizione, ma dal terrore. Prima di diventare la “Belén nazionale”, era una ragazza semplice che distribuiva volantini o faceva la pizzaiola vicino a una favela.

Il punto di rottura fu una violenta rapina subita in casa: otto uomini armati e drogati che sequestrarono l’intera famiglia. «Mi presero per i capelli e ci puntarono le pistole alla testa. Rubarono tutto, dalle tazzine del caffè alle lenzuola», ha raccontato. Quell’evento traumatico la spinse a scappare verso l’Europa. Arrivò a Riccione con il sogno della moda, ma vivendo inizialmente una realtà di precarietà e mancanza di documenti.

L’ultimo esame d’italiano a Milano

Ora, quel passato sembra lontanissimo. Con i primi guadagni ha messo in sicurezza la sua famiglia d’origine, ma oggi la sua vera casa è qui. L’esame B1, che sosterrà in una scuola di Milano, servirà a certificare la sua padronanza della lingua per conversazioni quotidiane e testi scritti: una formalità per chi da due decenni dialoga quotidianamente con milioni di italiani. Superato il test, la domanda passerà al Ministero dell’Interno per la firma finale. Presto, Belén non sarà più solo “l’argentina d’Italia”, ma una cittadina italiana a tutti gli effetti.