Bachelet e il comitato del No in versione brutta copia di Alvaro Vitali. Post trash contro chi vota Sì

Triste deriva

Hanno iniziato citando i padri costituenti hanno finito per imitare Alvaro Vitali: è la bizzarra parabola del comitato del No e di alcuni dei suoi paladini più bellicosi, come Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No ed ex deputato Pd. Il figlio del vicepresidente del Csm trucidato dalle Brigate rosse, ha iniziato la campagna per il No volando alto con citazioni nobili, con scarsi risultati e ha optato per una campagna decisamente più trash.

Che raffinatezza: l’ex deputato Pd ironizza sui sanitari per il Sì

Bachelet junior, che è stato anche deputato del Pd con poco memorabili risultati, sta finendo questi ultimi scampoli di campagna referendaria con messaggi a livello elementare: come la classe del Pierino cinematografico interpretato dal compianto Alvaro Vitali.

L’ultimo triste gradino di questa parabola è apparso mercoledì 4 marzo sulla bacheca social dell’ex deputato dem. Ha pubblicato una notizia appena battuta dalle agenzie: «Nasce il Comitato sanitari per il sì: oltre 250 professionisti sanitari a sostegno della riforma della giustizia per la quale si voterà al referendum del 22 e 23 marzo. È quanto riferisce una nota..».

Con un’arguzia a metà strada tra l’eleganza di Woodhuse e la raffinatezza di Achille Campanile, il paladino del No ha condiviso ad accompagnare la notizia una foto di una tazza del water e di un bidet. Capito la raffinatezza del 70enne docente universitario? Sanitari per il Sì.

In effetti, l’arruolamento di Alvaro Vitali nel comitato del No è una soluzione che neanche Ionesco avrebbe potuto concepire. Memore dl film “Pierino contro tutti” nel quale un iconico Alvaro Vitali imbraccia una “tazza del cesso”, Bachelet ha deciso di arruolarlo nel più trash dei modi.

Bachelet si nasconde dietro il post goliardico, ma la figuraccia è fatta

Le proteste sono fioccate, inevitabilmente. Tanto che alla fine, l’autore del post è dovuto correre ai ripari, rispondendo così a un utente che si lamentava del cattivo gusto dell’iniziativa.

Giovanni Bachelet

«Va bene, scusa Jack Daniel , hai ragione, il mio animo goliardico ha avuto la meglio solo per qualche ora. Ti prometto che entro un’ora prevarrà il mio animo ecumenico, civile e non violento. Rimuoverò tazza e bidet, che pure sono, indubitabilmente, sanitari: la battuta ci stava. Signorilmente dimenticherò che nessuno ha mai, viceversa, rimosso i commenti di alcuni simpatici sostenitori del sí a miei post di qualche tempo fa. Come ad esempio: “Stronzo, leggiti la legge prima di parlare, non dire cazzate sei un fisico non un giurista, sciacallo che usi il nome di tuo padre per difendere una casta di corrotti”…».

Ora il Comitato per il No arruola Alvaro Vitali

Sarebbe cosa buona e giusta, a questo punto, che il professor Bachelet documenti quale “personaggio pubblico” abbia usato questi termini nei suoi confronti. Mettersi al livello di un hater, per la teoria dei vasi comunicanti che Bachelet conosce a menadito, lo fa precipitare a livello “Pierino contro tutti”. E non basta la scusa della goliardia. A maggior ragione quando ci si arroga la presunzione di essere addirittura i rappresentanti della società “civile”.