Armi, rapina e maltrattamenti: nuovo arresto per il trapper Baby Gang

Operazione dei CC a Lecco

Il 24enne, che su Spotify ottiene milioni di visualizzazioni è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Zaccaria Mouhib si trovava già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una condanna di quindici giorni fa

I Carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze e numerose perquisizioni che vedono coinvolti tra gli altri anche Mouhib Zaccaria, noto come Baby Gang, e altri soggetti a lui vicini. Un nuovo capitolo giudiziario si apre dunque per il trapper di 24 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri del comune lombardo. Un arresto che si aggiunge a una storia di guai con la giustizia sempre più intricata e che stride con il grande successo musicale che nel 2025 ha consacrato Zaccaria come l’artista italiano con più ascoltatori mensili su Spotify (superando quota 8,2 milioni).

Provvedimento che arriva dopo un’altra condanna

Il provvedimento eseguito dai Carabinieri di Lecco non è isolato ma arriva a meno di quindici giorni dall’ultima sanzione, che porta la data del 4 marzo, quando il trapper è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, con rito abbreviato, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina. Quella sentenza si riferisce all’arresto dell’11 settembre 2025, quando i carabinieri trovarono una pistola con matricola abrasa nella sua camera d’hotel a Milano. Davanti al giudice, Baby Gang si era giustificato sostenendo di averla portata “per sicurezza”, per paura di essere derubato dei suoi gioielli di valore. Dopo il pronunciamento del giudice ed essere stato condannato aveva detto: «Adesso basta, solo musica». Così però evidentemente non è stato.

Era già ai domiciliari con braccialetto elettronico

Per quella vicenda, Zaccaria Mouhib si trovava già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, una misura che si inserisce in una situazione legale ben più articolata. Sul suo capo pendono infatti la condanna definitiva a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni per la sparatoria di corso Como del 2022, un processo in corso per altre due armi, e una condanna in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale. Alcune accuse come una rapina e una diffamazione sono cadute, altre invece come le minacce a un’eurodeputata, restano aperte. Nonostante i problemi con la giustizia, il suo status nel mondo della musica sembra non essere scalfito. Prodotto da Warner Music e seguito da milioni di fan sui social, Baby Gang è uno dei trapper di maggior successo in Italia, come testimonia il sold-out da 15.000 persone registrato al Forum di Milano nel dicembre 2024.