Anche la Pimpa sulla Flotilla verso Cuba. Sfiderà le onde con Ilaria Salis per rompere l’embargo del tiranno Trump

Arruolamento eccellente

Che non fosse una cosa seria avevamo un legittimo sospetto, ora è una certezza. Sulla ‘eroica’ Flotilla che partirà nei prossimi giorni alla volta di Cuba (la crociera verso Gaza può aspettare) con l’obiettivo di rompere il blocco navale Usa ci sarà anche la Pimpa. Mancava solo lei, la dalmata a macchie rosse uscita dalla matita di Altan, arruolata da Ilaria Salis e compagni pro Pal per la crociata marittima a difesa del regime comunista disturbato dal nemico Donald Trump.

Sulla Flotilla anche la compagna Pimpa, Cuba è salva dal tiranno Trump

Non è dato sapere se anche alla cagnolina (maculata di rosso, of course) saranno richiesti i mille euro per partecipare alla missione, ma di sicuro lei è pronta ad affrontare ore e ore di navigazione per la causa. Con tanto di kefiah come apprendiamo dall’ultima campagna social della barricadera maestra antifà, salvata dal carcere in Ungheria dalla coppia Bonelli-Fratoianni. Ma anche in salsa cubana. La Pimpa rossa è ben addestrata, sa bene che l’unica Palestina possibile “è quella da fiume al mare” ed è disposta a tutto pur di rompere l’embargo del tiranno del male. Anche lei, neanche a dirlo, è ‘dalla parte giusta della storia’. Una scelta animalista per avvicinare i più giovani alla causa?

Ilaria Salis non contiene l’entusiasmo per l’arruolamento

L’europarlamentare cintura nera di occupazioni abusive non riesce a nascondere l’entusiasmo per l’arruolamento. “La Pimpa parte per rompere l’embargo a Cuba” ha scritto su Instagram pubblicando una foto della “Compagna Pimpa” a bordo di una barchetta con la bandiera cubana sulla vela. In sottofondo la scritta “Hasta siempre, comandante”. La cagnolina martedì volerà ai Caraibi con “mamma Ilaria” e poi salirà a bordo. Presa dall’entusiasmo Salis ha rilanciato un’altra vignetta (con la creatura di Altan scortata da altre barche a vela occupate) tratta dalla pagina Instagram “Compagna Pimpa” ( (che sulla foto-profilo brandisce una bandiera rossa con falce e martello). Dove fanno bella mostra di sé tante istantanee della Pimpa in versione militante che sponsorizza le principali campagne care alla sinistra dura e pura. Che vanno dall’insulto al poliziotti alla campagna per eliminare Casapound e i miliardari dalla faccia delle terra. Nel disegno, stavolta, la cagnolina a macchie rosse è in compagna di un elefante rosa, due gatti e una papera gialla. Uno zoo di cartoon pronti a scardinare l’embargo e a liberare l’Avana dai ricatti dell’imperialista a stelle e strisce.