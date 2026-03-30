Migranti, il governo Meloni non si piega ai giudici. La “Sea Watch” multata per 10mila euro e bloccata nel porto

A Trapani

Nel giorno in cui i giudici si mettono ancora di traverso, rispetto alle leggi sull’ingresso dei migranti e sull’attività delle Ong, annullando il terzo provvedimento di fermo della Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, operativa tra giugno 2021 e novembre 2024, da Trapani arriva la notizia che la nave della Ong “Sea Watch-5”, è stata fermata per 20 giorni e multata di 10.000 euro, dopo il rifiuto dell’equipaggio di dirigersi verso il porto di Massa Carrara e la decisione di sbarcare a Trapani i migranti a bordo.

Migranti, la Ong Sea Watch5 multata e bloccata in porto

“La Sea-Watch 5 è stata fermata con la sanzione massima prevista dalla Legge Piantedosi in questi casi, dopo il rifiuto dell’equipaggio di eseguire ordini che mettevano a rischio la vita delle persone soccorse e che le avrebbero sottoposte a una vera e propria tortura di Stato costringendole a gironi di navigazione verso un porto lontano”, rende noto la stessa Ong. ”La punizione nei confronti di Sea Watch per l’azione di disobbedienza civile in difesa del diritto internazionale – afferma la portavoce di SeaWatch Giorgia Linardi – è purtroppo in linea con l’approccio repressivo che il governo sta adottando in maniera sempre più aggressiva nei confronti delle libertà e dei diritti civili”.

La Ong ha annunciato la partenza di una nuova missione per rispondere al blocco di Sea-Watch 5, l’Aurora, un veliero che per le sue caratteristiche non può essere assegnato a porti lontani. Una sfida alle leggi, l’ennesima forma di disobbedienza incivile.