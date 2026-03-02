«A morte tutti i bracci tesi, vi voglio vedere appesi». Quando Tredici Pietro cantava da antifascista militante (video)

Dall'antifascismo a Sanremo

«A morte tutti i bracci tesi, vi voglio vedere appesi». Queste le parole di Tredici Pietro nella canzone intitolata “Funerale“, contenuta nell’album “Millennium bug” del duo Psicologi, uscito il 12 agosto 2020. Il giovane, figlio del cantautore Gianni Morandi, si è esibito insieme al padre nella quarta serata di Sanremo 2026 cantando “Vita” di Lucio Dalla. Insomma, il volto del 28enne è apparso sotto una luce diversa nel festival della canzone italiana, ma qualche tempo fa si divertiva a fare l’antifascista militante. La sua è un’uscita senza dubbio controversa, che si sposa male con un altro suo brano del 2019 intitolato “Tu non sei con noi, bro“. All’epoca aveva pronunciato una frase completamente diversa: «Non la penso come Paolo Di Canio, ma rispetto pure Paolo Di Canio. Tanto siamo sicuramente più uguali che diversi, non so se mi capisci, non so se mi comprendi…».

Tredici Pietro, il figlio di Morandi augurava la morte a chi faceva il braccio teso

Come mai questo cambio di rotta? Prima diceva di rispettare le idee di tutti, anche dell’ex calciatore della Lazio passato alla storia per il saluto romano nel derby Roma-Lazio del 6 gennaio 2005. Un anno dopo però ha cambiato idea, dimostrando di avere a sua volta un odio politico. Non è chiaro se le sue parole fossero un’iperbole di cattivo gusto oppure frutto di un’obbedienza cieca che ha trasformato l’antifascismo in un marchio internazionale che adesso fa paura in molti Paesi.

Basti pensare alla morte di Charlie Kirk negli Usa il 10 settembre 2025, ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre parlava in un college dello Utah. All’epoca furono ritrovati due proiettili sulla scena del delitto, che recitavano le parole “Hey fascista, beccati questo” e “Bella ciao”. Recentemente, a scuotere l’Europa è stata la morte del giovane di destra Quentin Deranque, ucciso dagli antifascisti a Lione. Chissà cosa pensa oggi Tredici Pietro di quella sua frase: se ha notato la contraddizione o se per caso abbia intenzione di scusarsi e di chiarire i suoi intenti.