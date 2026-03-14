A Massa ancora scritte d’odio contro Meloni. FdI: «Non ci intimidiscono, il loro unico effetto è deturpare la città»

Un nuovo episodio

Il centrodestra condanna compatto, ricordando che si tratta del sintomo di una deriva allarmante che però non farà arretrare l'azione di maggioranza e governo

Ancora scritte d’odio e che inneggiano alla violenza contro la premier Giorgia Meloni. Stavolta è successo a Massa, dove sono stati imbrattati i muri del centro storico, con un doppio scempio della convivenza civile. Fra le scritte, tracciate con una bomboletta spray rossa e firmate con il simbolo degli anarchici, va per la maggiore «Meloni appesa».

Scritte contro Meloni: il centro storico di Massa deturpato dall’odio

«L’odio contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni continua attraverso le azioni di “coraggiosi” della sinistra radicale che, a Massa, persistono a minacciarla nascondendosi dietro ad una bomboletta spray», ha commentato il deputato di Massa di FdI, Alessandro Amorese. L’esponente di FdI ha quindi sottolineano che l’unico risultato di questi atti vandalici è quello di deturpare un bene comune, come il centro storico cittadino, non certo quello di intimidire la premier, FdI e più in generale la maggioranza che la sostiene.

FdI: «Livore ideologico da anni ’70, ma non ci intimidisce»

Anche la senatrice toscana di FdI, Susanna Donatella Campione, ha sottolineato che quelle scritte non colpiscono Giorgia Meloni, mentre «sono il sintomo di un’intolleranza radicata in certi ambienti politici che, rifiutando il confronto democratico, scelgono la strada della violenza e del disordine». In questo senso, ciò che è «allarmante è notare come, a distanza di decenni, esistano ancora realtà incapaci di evolversi, prigioniere di un livore ideologico che punta solo a demonizzare l’avversario». «Simili derive – ha aggiunto Campione – non sono soltanto messaggi criminali ma si rivelano come un attacco diretto alla civiltà del nostro dibattito pubblico».

FI: «La fotografia dell’intolleranza di certe aree politiche»

Per il vicesegretario nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini, poi, le scritte «sono inaccettabili e fotografano l’intolleranza di certe aree politiche verso il normale confronto democratico, puntando sulla violenza e sul caos». «Passano gli anni, passano i decenni ma certe realtà non cambiano mai e restano aggrappate ai loro messaggi che incitano a odiare l’ avversario. Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza al premier Meloni», ha concluso l’esponente azzurra.