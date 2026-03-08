8 marzo, il mondo politico celebra la ricorrenza. Meloni: “Ogni donna deve esprimere il proprio valore”

La festa delle donne

“L’8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della nazione”, aggiunge. “In questi anni – ricorda – abbiamo lavorato anche in questa direzione. Alcuni risultati cominciano a vedersi. Tra questi, il livello piu’ alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera. La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l’obiettivo e’ chiaro: rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità, consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore. E’ questo, forse, il senso piu’ autentico dell’8 marzo”, conclude.

La Russa: “Impegno contro ogni forma di discriminazione”

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Senato della Repubblica rende omaggio a tutte le donne che, ogni giorno, contribuiscono con impegno, competenza e passione alla crescita della società. Questa ricorrenza rappresenta non solo un importante momento di celebrazione, ma anche una utile occasione di riflessione sul percorso compiuto e sulle numerose sfide ancora da affrontare per garantire pari opportunità, rispetto e piena valorizzazione del talento femminile in ogni ambito della vita sociale, culturale e professionale”. Lo scrive su X il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Riconoscere il loro ruolo significa impegnarsi concretamente per promuovere l’uguaglianza e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza. In questa giornata simbolica, rinnoviamo il nostro impegno a favore dei diritti delle donne e della parità di genere, affinché ogni donna possa esprimere liberamente il proprio talento e realizzare pienamente le proprie aspirazioni. Auguri a tutte le donne”, conclude.

Rocca: “Dalla condizione della donna dipende la qualità della democrazia”

“In questo momento delicato a livello internazionale, il mio primo pensiero in questo 8 marzo va a chi si trova nelle zone di guerra e, in particolare, alle donne che nei conflitti sono spesso le più esposte al rischio di barbarie e alla negazione della dignità. La Giornata Internazionale della Donna è un’occasione importante per ribadire che la parità di genere non è soltanto una questione di giustizia sociale, ma anche una leva strategica per la crescita e lo sviluppo di un Paese”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Nonostante i passi avanti compiuti – prosegue Rocca – restano ancora disuguaglianze che affondano le radici in modelli culturali e prassi difficili da superare. Accanto a queste criticità, però, esistono anche storie incoraggianti: testimonianze di donne che ogni giorno esprimono talento, competenza e determinazione nei piu’ diversi ambiti della nostra società. Come presidente della Regione Lazio continuerò a rafforzare l’impegno dell’amministrazione per promuovere le pari opportunità e contrastare con determinazione ogni forma di violenza di genere. Perché dalla condizione delle donne dipende molto più del destino di una parte della società: dipende la qualità della nostra democrazia”.

Lollobrigida per l’8 marzo: “Grazie alle donne custodi del territorio”

“Il 2026 e’ stato riconosciuto da FAO, IFAD e World Food Programme come Anno Internazionale della Donna Agricoltrice: un riconoscimento che valorizza il contributo fondamentale delle donne alla crescita dell’agricoltura e alla sicurezza alimentare globale. In Italia quasi un’azienda agricola su tre e’ guidata da una donna: imprenditrici che ogni giorno, con competenza e visione, contribuiscono allo sviluppo del nostro sistema agroalimentare e alla valorizzazione delle aree rurali. A tutte le donne che lavorano la terra, guidano imprese e custodiscono il territorio va oggi il nostro ringraziamento. Buona Giornata Internazionale della Donna”. Lo scrive il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste sui social.

Arianna Meloni: donne costruttrici di futuro, possono arrivare ovunque

“L’8 marzo è memoria delle battaglie e delle conquiste delle donne, certo. Ma è anche il racconto quotidiano di milioni di donne che tengono insieme lavoro e vita privata, fragilità e coraggio, sogni e responsabilità. Madri e figlie, leader e silenziose costruttrici di futuro, donne che lottano, che guidano, che resistono, che cambiano le regole del gioco”. Lo scrive sui social Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI e sorella della premier.

“Oggi più che mai – prosegue – sappiamo che le donne possono arrivare ovunque e il mio pensiero non può che andare a coloro che in Iran lottano per la libertà e l’affermazione di diritti che spesso da noi diamo per scontati. Sappiamo che le donne sono in grado di guidare stati e rivoluzioni sociali, famiglie numerose e aziende di rilievo internazionale. Ma la vera forza delle donne – spiega – non sta nei ruoli che conquistano. Sta nel percorso che fanno per arrivarci. Gustav Klimt diceva: “Non chiedere mai a una donna come fa ad essere così forte. Forte non ci si nasce, lo si diventa”. Buona Giornata Internazionale della Donna”, conclude.