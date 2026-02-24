Zelensky mostra per la prima volta un video del suo bunker: “Da qui, 4 anni fa, le telefonate per chiedere aiuto ai leader mondiali”

L'anniversario della guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso pubblico, per la prima volta in un video, il bunker top secret dove si era rifugiato allo scoppio della guerra lanciata dalla Russia quattro anni fa. All’inizio del discorso che Zelensky ha tenuto alla nazione, il video mostra un lungo corridoio senza finestre con un cartello che recita “Ufficio del Presidente ucraino”.

“Dissi a Biden, ho bisogno di armi non di un taxi”

Su un muro appare poi un’icona ortodossa con sotto la raffigurazione del simbolo nazionale ucraino, il Tryzub. “È in questo ufficio, in questa piccola stanza nel bunker di via Bankova, che ho avuto le mie prime conversazioni con i leader mondiali all’inizio della guerra. Qui ho parlato con il presidente Biden, ed è stato proprio qui che ho sentito dirmi: ‘Volodymyr, c’è una minaccia. Devi lasciare l’Ucraina urgentemente. Siamo pronti ad aiutarti. E qui ho risposto che ho bisogno di munizioni, non di un passaggio’ per uscire dal Paese, ha detto Zelensky. La via Bankova si trova nel cuore del quartiere governativo di Kiev ed è dove hanno sede gli uffici presidenziali fin dall’indipendenza dell’Ucraina, nel 1991.

Le prime immagini del bunker di Zelensky

L’ufficio del Presidente dell’Ucraina si trova in via Bankova 11 e che l’edificio fu costruito tra il 1936 e il 1939 sulle fondamenta di una struttura risalente al 1870: inizialmente ospitava il quartier generale del Distretto militare speciale di Kiev e in seguito il Comitato centrale del Partito comunista ucraino. L’edificio è costruito nel solenne stile impero stalinista e combina anche elementi dello stile classico e del barocco ucraino.