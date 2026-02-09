‘Villaggio Thermalia’: la cultura del benessere e il turismo termale arrivano alla BIT di Milano

Da domani al 12 febbraio

Alla Fieramilano di Rho riparte il progetto di Federterme Confindustria, diventato ormai un appuntamento fisso per curiosi ed esperti. Due giorni di dibattiti e momenti di confronto su salute, benessere e prevenzione

Alla Borsa Internazionale del Turismo 2026, in programma dal 10 al 12 febbraio a Fieramilano Rho, torna “Villaggio Thermalia”, il progetto di Federterme Confindustria dedicato alla cultura del benessere e al turismo termale italiano.

Un appuntamento che negli ultimi anni si è affermato come riferimento nazionale per raccontare il termalismo non solo come destinazione, ma come esperienza contemporanea capace di unire salute, prevenzione, sostenibilità e qualità della vita.

Terme come luoghi di equilibrio

Nella nota diffusa dall’organizzazione si spiega che “Il Villaggio Thermalia nasce da una visione che pone il benessere al centro di un nuovo modo di vivere, viaggiare e prendersi cura di sé. Al cuore di questo approccio ci sono le acque termali, elemento fondante di un sistema in grado di rigenerare corpo, mente e territorio interpretando il termalismo come esperienza attuale e pienamente integrata nei nuovi modelli di vita e di viaggio. Le terme diventano così luoghi di equilibrio, prevenzione e consapevolezza in dialogo costante con le esigenze delle persone”.

Edizione legata a doppio filo ai Giochi invernali

L’edizione di quest’anno di BIT si inserisce in un contesto particolarmente significativo per il turismo italiano anche grazie alla sinergia con i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 che portano al centro del racconto internazionale l’Italia come sistema integrato di sport, salute, natura e turismo. In questo scenario, Villaggio Thermalia si propone come espressione di un benessere attivo, sostenibile e attuale capace di interpretare e anticipare i grandi trend del turismo e della salute.

Villaggio da 600 mq per un ecosistema di esperienze

Con i suoi 600 metri quadrati, Villaggio Thermalia si presenta come un concept immersivo che racconta l’Italia del benessere attraverso un vero e proprio ecosistema di esperienze. Non un semplice spazio espositivo, ma un luogo di scoperta e rigenerazione, dove l’acqua termale incontra cultura, sport e natura e dove ogni stand diventa un viaggio tra destinazioni, prodotti naturali e percorsi di salute e bellezza. Un racconto che mette in luce il valore delle terme italiane tra tradizione, innovazione e attenzione alla qualità della vita.

Dopo tre edizioni più presenze e riconoscibilità

“Dopo il debutto nel 2024 e la conferma nel 2025, Villaggio Thermalia arriva al 2026 con una struttura consolidata, una crescita costante in termini di presenza e riconoscibilità e un format che si è dimostrato da subito vincente” continuano i responsabili del villaggio. Per quanto riguarda invece l’edizione 2026 spiegano “mantiene la stessa superficie, ma amplia l’impatto complessivo del progetto, puntando con decisione sull’esperienza. Il nuovo claim “Rigenera. Vivi. Trasforma.” sintetizza l’evoluzione del Villaggio, che rafforza i percorsi dedicati a spa e fitness, introduce momenti sensoriali e amplia il programma di talk e incontri di ispirazione, progettando un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi e mettere la persona al centro”.

Incontri e panel sul tema del benessere e sul mondo delle cure termali

Un ruolo centrale sarà affidato anche ai contenuti di approfondimento. Nel corso della manifestazione, saranno organizzati panel e incontri pensati per raccontare e spiegare il mondo delle terme oggi, attraverso dati di settore, scenari di sviluppo e analisi del valore del termalismo in ambito turistico, sanitario e preventivo. All’interno del Villaggio sarà presente Italcares, che illustrerà le attività e le opportunità offerte dalla piattaforma mostrando concretamente le possibilità di fruizione e i nuovi modelli di accesso ai servizi.

Tra salute e scienza

Accanto a questo, Forst (Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale) curerà panel dedicati a ricerca, sviluppo e alimentazione rafforzando il legame tra terme, scienza e medicina preventiva. All’interno del Villaggio sarà presente Ebiterme, l’Ente bilaterale del settore termale, che offrirà un quadro aggiornato del comparto attraverso dati, analisi e strumenti utili a leggere l’evoluzione del settore, con particolare attenzione alle dinamiche del lavoro, alla formazione e alle prospettive di sviluppo del termalismo italiano.

“Gli obiettivi dell’edizione 2026 sono chiari: superare i risultati delle edizioni precedenti, rafforzare il ruolo di Villaggio Thermalia come hub nazionale del turismo del benessere e consolidare Thermalia come esperienza da vivere, racconto da condividere e brand da ricordare. A BIT Milano 2026 Villaggio Thermalia torna così a raccontare, con visione e concretezza, il futuro del termalismo italiano” spiegano gli organizzatori.