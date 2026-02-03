Vannacci lascia la Lega: cronaca di un addio il cui annuncio ufficiale arriverà a breve

Il divorzio

Il vicesegretario del Carroccio, Roberto Vannacci, lascia la Lega. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, la decisione del vicesegretario federale sarebbe ormai presa e verrà formalizzata a stretto giro. Il divorzio arriva nel giorno in cui è convocato il Consiglio federale del partito nella sede storica di Via Bellerio a Milano. Incontro nel corso del quale Matteo Salvini e i vertici del Carroccio discuteranno i nuovi assetti interni.

Vannacci lascia la Lega

La mossa del Generale non giunge del tutto inaspettata. Nei giorni scorsi, infatti, Vannacci ha depositato il simbolo di un nuovo movimento, Futuro Nazionale, che rappresenterebbe la nuova “casa” politica per l’europarlamentare e i suoi fedelissimi. La notizia ha trovato varie conferme. Sia in ambito parlamentare. Che nel partito guidato da Matteo Salvini. Il divorzio, tra il generale e il segretario, sarebbe l’esito di un faccia a faccia tra i due e di vari contatti degli ultimi giorni.

In particolare, proprio nei giorni scorsi per l’appunto, Vannacci aveva depositato il simbolo di un possibile nuovo movimento politico chiamato Futuro Nazionale (che ha per logo un’ala tricolore) presso l’Ufficio brevetti europeo. Alimentando voci di una possibile scissione dalla Lega, e della creazione di una nuova formazione politica.

Dalle 500mila preferenze al nuovo movimento

Il percorso di Vannacci nella Lega è stato rapido e non sempre sgombro da ostacoli. Balzato agli onori delle cronache nell’estate 2023 con il best-seller di auto-produzione Il mondo al contrario, il generale era stato arruolato da Salvini per le europee del 2024, raccogliendo oltre mezzo milione di preferenze.

Poi, dopo aver lasciato ufficialmente l’Esercito nel marzo 2025, Vannacci aveva preso la tessera della Lega, venendo nominato vicesegretario federale solo due mesi dopo, a maggio. Ora, la nascita di Futuro Nazionale – annunciata con nome e simbolo della creatura politica neonata – segna la fine di un’alleanza che sembra aver esaurito la sua spinta propulsiva, aprendo a nuovi scenari che si affacciano sul perimetro governativo.