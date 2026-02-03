Un milione di satelliti per conservare dati: Elon Musk prepara un megagalattico archivio digitale

Fonderà due aziende

Il nuovo obiettivo di Elon Musk riguarda ancora una volta lo spazio, ma stavolta la concentrazione si è spostata sulla creazione di un data center in orbita, attraverso il lancio dei satelliti. Per farlo, il miliardario sudafricano ha convolto le sue due aziende, SpaceX e xAi, per creare ciò che definisce “il motore di innovazione verticalmente integrato più ambizioso sulla Terra (e fuori dalla Terra)”. Una scelta ambiziosa, che arriva mentre i finanziamenti per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, sostenuti dalle grandi società tecnologiche, iniziano a mostrare segni di trepidazione.

Musk ha affermato che SpaceX prevede di lanciare una costellazione di satelliti, che funzionerebbero come data center orbitali. Questi dispositivi dovrebbero sfruttare l’energia solare nello spazio, per soddisfare la crescente domanda di elettricità che serve all’elaborazione basata sull’Ia. Secondo l’imprenditore sudafricano, queste esigenze non possono essere soddisfatte sulla Terra “senza imporre difficoltà alle comunità e all’ambiente”. Dunque, c’è anche una grande attenzione ecologica alla base del progetto. Peraltro, Elon ha spiegato che “Sfruttando direttamente l’energia solare pressoché costante con costi operativi e di manutenzione ridotti, questi satelliti trasformeranno la nostra capacità di scalare l’elaborazione”.