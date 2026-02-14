Sabotaggi di San Valentino: nuovi attacchi ai treni. È la dichiarazione d’odio degli anarchici?

Salvini: nessuno minimizzi

Ennesima azione di sabotaggi ai treni, dopo quella sincronizzata, avvenuta in concomitanza con l’apertura dei Giochi di Milano Cortina. Per quelle azioni compiute anche con ordigni incendiari, ci sono state diverse rivendicazioni degli anarchici. A finire nel mirino degli attentatori la rete ferroviaria vicina Pesaro e quella alle porte di Bologna.

Nel caso dei sabotaggi del sabato mattina di San Valentino. la circolazione ferroviaria sulle linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento.

Sabato 7 e sabato 14, altri sabotaggi e le rivendicazioni precedenti

Nel dettaglio – rende noto Ferrovie dello Stato italiane (Fs) – sulla linea Av Roma-Napoli, la sala operativa di Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi. Mentre, sulla linea Av Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. E’ in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sulla linea Av Roma-Firenze. Sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria per accertare quanto accaduto. Al termine dei rilievi, sarà possibile effettuare l’intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino completo dell’infrastruttura.

“Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia. È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone”. Così Matteo Salvini dopo la notizia di nuovi sabotaggi sull’Alta velocità.

Arrivano a toccare i 90 minuti i ritardi registrati sulle linee ferroviarie dell’Alta Velocita per gli atti dolosi segnalati. Sul tabellone degli arrivi della Stazione Termini un Frecciarossa in arrivo da Milano segna un ritardo di un’ora e mezzo. Viaggiano con un ritardo attorno ad un’ora altri sei convogli, con un treno proveniente da Napoli e uno da Mantova serviti dalle diverse società. Molti i treni con ritardi attorno ai 20-30 minuti.