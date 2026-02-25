Ugl Roma presenta a Tor Bella Monaca 10 punti per il rilancio della Capitale e delle periferie

Appuntamento il 26 febbraio

“Dopo il convegno Roma X10 del 15 dicembre che ha visto la presentazione della piattaforma UGL sul mondo del lavoro romano e sui temi caldi per la Capitale, l’UGL di Roma punta dritto alle periferie.” Lo dichiara il Segretario UGL di Roma e Provincia Ermenegildo Rossi (nella foto). “E lo fa domani da Tor Bella Monaca alle 17 presso la Sala Cinema Antonio Cerone”. Per discutere e mettere a fuoco questa fotografia della Città Eterna un parterre di politici.

Al dibattito parteciperanno i consiglieri comunali di FdI, Lega e Forza Italia, Federico Rocca, Maurizio Politi e Francesco Carpano; il presidente del VI municipio Nicola Franco; il segretario Ugl Servizi e Merci Cristiano Bonelli e il presidente dell’Anci Giovani Alessio Rotondo. I temi che saranno toccati vanno dalla mobilità alla sicurezza, dall’occupazione ai servizi. Uno spazio in cui protagoniste dei vari panel saranno proprio le periferie. Concluderà i lavori il Segretario Generale UGL, Francesco Paolo Capone.