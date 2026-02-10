Edicola ABBONATI

Milano Cortina

Trionfo azzurro nella short track: Arianna Fontana guida la staffetta mista all’oro ed è nella leggenda

I Video del Secolo - di Luisa Perri - 10 Febbraio 2026 alle 14:59

Tripudio tutto azzurro al Forum di Assago, dove l’Italia conquista la medaglia d’oro della staffetta mista dello short track e la sua decima medaglia (seconda d’oro) nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini e Pietro Sighel scavalcano la Cina con una grandissima manovra nella seconda metà di gara, scappano via e si rendono imprendibili, dominando la prova con due decimi sulla prima inseguitrice. L’oro è dell’Italia col tempo di 2.39.019, argento al Canada e bronzo al Belgio. Vano il record olimpico degli olandesi (2.35.537) nella finale B, non valida per le medaglie. Salgono così a 12 le medaglie olimpiche per Arianna Fontana, sempre più nella storia. Per l’Italia è la decima in questa edizione, la seconda d’oro.

Arianna Fontana nella storia dei Giochi: meglio di lei solo Mangiarotti (scherma)

Esplode di entusiasmo la Milano Ice Skating Arena per il quartetto azzurro. Lacrime, abbracci e invasioni di pista dei compagni di squadra. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (il quartetto in pista per la finale che ha regalato l’oro) hanno vinto il titolo olimpico con il tempo di 2’39″02 e festeggiano con Chiara Betti e Luca Spechenhauser che si sono alternati nei quarti e nelle semifinali. Sul podio il Canada, argento in 2:39.258 e il Belgio, bronzo in 2:39.353. La Cina, campioni a Pechino 2022, resta fuori dal podio.

Dodici medaglie in sei edizioni olimpiche

Dopo questa medaglia la campionessa azzurra sale a 12 medaglie ed è ora a meno una dal record di Edoardo Mangiarotti. La pattinatrice valtellinese, alla sua sesta Olimpiade, ha conquistato oggi con l’oro nella staffetta mista la dodicesima medaglia olimpica, confermandosi così l’italiana a cinque cerchi più medagliata. L’oro di oggi arriva a vent’anni esatti dalla sua prima medaglia olimpica, il bronzo conquistato a Torino 2006, quando divenne – altro record – l’atleta italiana più giovane ad aver vinto una medaglia ai Giochi olimpici invernali, all’età di 15 anni e 314 giorni.

“È stata una gara emozionante: ci abbiamo creduto dall’inizio alla fine. E’ stato veramente bello qui ad Assago, davanti al pubblico italiano, fantastico. Abbiamo gestito benissimo tutte le prove, sino alla finale: siamo stati sempre tranquilli e ciò si è visto alla fine”. Così, ai microfoni di RaiSport, la raggiante Arianna Fontana dopo la vittoria con il team azzurro della staffetta mista dello short track dei Giochi di Milano-Cortina. “Non c’era modo migliore per iniziare questi Giochi: sono sicura che questo oro ci darà una grande carica anche per le altre gare”, ha aggiunto la campionessa lombarda.

I complimenti di Abodi: nello short track squadra incredibile

“E sono 10! È quella più preziosa non solo perchè è d’oro, ma perché è il risultato di un gioco di squadra incredibile!”. Lo scrive su X il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, dopo l’oro nello short track. “Ancora una volta gli azzurri Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechanhauser e Chiara Betti, portano il tricolore nell’Olimpo dello short track nella staffetta mista entrando nella storia!”, ha aggiunto. Abodi ha concluso: “Uno spettacolo straordinario di velocità e adrenalina pura, di tecnica e tattica, ma soprattutto di cuore, degli atleti ma anche del pubblico che ha riempito di passione la Milano Ice Skating Arena. Che meraviglia! Che Italia”.

 

