The Telegraph fotografa Meloni “capace” e “influente”: «Esclude Macron dai grandi d’Europa»

Promozione a tutto tondo

Influente, capace, “arcipragmatica”. Dal Telegraph arriva una nuova promozione a tutto tondo di Giorgia Meloni, del suo operato e della sua postura internazionale a dispetto dei detrattori della prima ora. Focus sul riposizionamento della Germania che a Parigi preferisce l’Italia meloniana. Alla stampa francese, tedesca e spagnola si aggiunge l’autorevole quotidiano britannico con un articolo che mette in luce le performance della premier italiane al cospetto del presidente francese Emmanuel Macron, definito ‘un’anatra zoppa’ . Scaricato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz che guarda verso Roma per il bene della Ue e della Germania. L’articolo, tra l’altro, è solo il primo di “una serie che esplora l’influenza di Giorgia Meloni sull’Italia, l’Europa e il resto del mondo”.

Il Telegraph promuove Meloni: influente e arcipragmatica

Più che lusinghiero il ritratto della premier e leader di Fratelli d’Italia, il cui “statismo” continua a impressionare. “Meloni, temuta come populista euroscettica quando si insediò tre anni fa, si è dimostrata un’arcipragmatica ed è emersa come uno dei leader più influenti d’Europa”, spiega il Telegraph. Eloquenti le parole di un diplomatico, che chiede l’anonimato, intercettato dal quotidiano. “Meloni è bravissima. È fantastica nel far sentire la persona con cui parla come se foss«ºe la più importante nella stanza”. E ancora: gli italiani in questo momento “stanno sistemando il bilancio e Milano sta andando davvero bene. Sono sempre stati seduti al tavolo dei bambini nell’Ue. Lei sta riportando l’Italia dove dovrebbe stare fin dall’inizio”. L’articolo è implacabile con Parigi sottolineando la crisi profonda dei cugini d’Oltralpe. “La Francia – si legge – somiglia al vecchio stereotipo dell’Italia che Meloni si è impegnata a scardinare”. Sfida vinta quella della premier Meloni di riportare l’Italia tra i grandi della Ue nel nome della sovranità.

“Meloni è bravissima nel far sentire il suo interlocutore il più importante nella stanza”

“Negli ultimi 15 anni l’Italia in Europa, nonostante il potenziale economico enorme, era parte dei “Pigs” (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna), ossia i Paesi “anello debole” dell’Ue che condividevano alcune criticità strutturali che preoccupavano i mercati internazionali e le istituzioni europee. Inoltre, i governi che hanno preceduto quello in carica hanno sempre agito come vassalli di Francia e Germania. Adattandosi a loro e cementando la convinzione che l’Italia non potesse mai essere più di uno sparring partner nei giochi che contano”.

Lavora per un dialogo comune europeo per affrontare le sfide

Tra i punti di forza della premier anche quello di lavorare per un dialogo comune tra i partner europei per affrontare le grandi sfide mondiali. “Meloni non ha mai esultato per l’allontanamento della Francia dai tavoli che contano, dichiarando invece che il suo interesse risiede nella necessità che le grandi nazioni d’Europa dialoghino sulle grandi sfide che affrontiamo”. All’inizio dell’anno un sondaggio di Telegraph aveva incoronato Giorgia Meloni leader mondiale n.1 per il 2025. I lettori del quotidiano conservatore britannico hanno indicato la premier come la guida più autorevole nell’anno appena trascorso. Proprio gli esperti del quotidiano hanno lodato la «calma» e il pragmatismo con cui Meloni sta guidando l’Italia e il suo partito.