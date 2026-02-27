Svezia, l’esercito intercetta un drone russo: si stava avvicinando troppo a una portaerei francese

Rischio di un grave incidente

Le forze militari svedesi hanno intercettato un drone russo che si stava avvicinando alla portaerei francese Charles De Gaulle, lunga 243 metri, poiché rischiava di provocare un “grave incidente di sicurezza”. A darne notizia è stato il Daily mail, precisando che tutto è avvenuto sulle coste di Malmö. Stiamo parlando di un episodio che si è verificato pochi giorni dopo le parole minacciose di Putin, che ha paventato la possibilità di una terza guerra mondiale contro l’Occidente. Il presidente russo in quella stessa occasione ha anche sottolineato che i suoi «rivali sanno come potrebbero finire le cose» se si dovesse ricorrere all’uso di un «elemento nucleare» per un qualsiasi attacco a Mosca. Le sue parole hanno dunque, di fatto, anticipato l’azione di spionaggio del drone, che casualmente si stava avvicinando proprio all’imbarcazione francese a propulsione nucleare.

Svezia, la Nato intercetta un drone russo: si stava avvicinando troppo a una portaerei francese

La nave francese aveva attraccato al porto di Malmö per un’esercitazione strategica, quando l’esercito svedese ha registrato un drone che si stava innalzando da una nave russa nella zona. Il velivolo ha iniziato ad avvicinarsi, e così le forze armate hanno eseguito un’azione di disturbo, facendolo sparire dai cieli. Non è chiaro se il drone in questione sia riuscito a tornare sull’imbarcazione del Cremlino, o se sia caduto in mare. Nonostante ciò, giovedì sera, la guardia costiera ha rilevato una perdita di petrolio vicino all’imbarcazione francese, e adesso si indaga per un possibile reato ambientale. L’ultimo evento sullo spionaggio della portaerei De Gaulle coincide con le dichiarazioni dell’intelligence russa di inizio della settimana, in base alle quali gli agenti di Mosca hanno sostenuto che Gran Bretagna e la Francia starebbero cospirando segretamente per fornire armi nucleari all’Ucraina.