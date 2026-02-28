Sms del governo iraniano ai 9 milioni di residenti a Teheran: “Abbandonate la città”

Drammatico esodo

Il governo iraniano ha invitato gli abitanti di Teheran a lasciare la capitale “mantenendo la calma”, dopo gli attacchi congiunti di Israele e Stati Uniti. “In considerazione delle operazioni congiunte condotte dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro Teheran e alcune grandi città, spostatevi, se possibile e mantenendo la calma, verso altre località”, hanno scritto le autorità in un SMS inviato ai telefoni degli iraniani e visionato dall’Afp.

Teheran: esodo per 9 milioni di abitanti

Le immagini che arrivano dalla capitale iraniana mostrano auto bloccate lungo le strade di Teheran, con traffico intenso sulle arterie principali dopo l’ondata di attacchi di oggi da parte di Stati Uniti e Israele.

Qualche ora prima, agli iraniani sono stati inviati altri SMS dalle autorità della Repubblica islamica. A raccontarlo è il Wall Street Journal secondo cui le autorità hanno inviato messaggi ai clienti della telefonia mobile sulla risposta dell’Iran all’operazione di Usa e Israele per tenere alto il morale della popolazione.

“Questa volta la risposta dell’Iran è stata più rapida, devastante ed estesa rispetto alla guerra dei 12 giorni (della scorsa estate) – afferma un messaggio, ricostruisce il Wsj – Le Forze armate iraniane hanno lanciato una risposta globale contro le basi di Usa e Israele”