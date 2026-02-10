“Siamo stati noi per colpire le Olimpiadi dei capitalisti”: gli anarchici rivendicano il sabotaggio ai treni a Pesaro

Nuova rivendicazione

Arriva una nuova rivendicazione del sabotaggio ai treni in occasione dell’inaugurazione della cerimonia olimpica di Milano-Cortina 2026. “All’alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest’azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo ‘spettacolo’ delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26”. “La rivendicazione del Sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici”, il 7 febbraio a Pesaro, con foto, sul blog La Nemesi piattaforma web di controinformazione anarchica e rivoluzionaria.

Il delirante comunicato di rivendicazione

Il blog cita alcuni partner ufficiali dei giochi, “che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista”. “All’alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest’azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo ‘spettacolo’ delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26”. “La rivendicazione del Sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici”, il 7 febbraio a Pesaro, con foto, sul blog La Nemesi piattaforma web di controinformazione anarchica e rivoluzionaria. Il blog cita alcuni partner ufficiali dei giochi, “che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista”.

“Tra i vari partner ufficiali di questi giochi – scrive nella rivendicazione web il blog La Nemesi – ci sono aziende come Leonardo, Eni, Gruppo FS, che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista”. “Solidarietà combattiva con tutt* * lavorat* che si ribellano allo sfruttamento dei padroni, – prosegue – con i popoli in lotta per la liberazione della loro terra e con chi insorge contro questa società. Libertà per tutt* * ribelli in gabbia!”.

La rivendicazione arriva dopo che lunedì 9 febbraio, su un altro blog, era arrivato un messaggio meno esplicito, ma che lasciava intendere una sorta di rivendicazione contro i sabotaggi sincronizzati a Castelmaggiore, nel Bolognese, e appunto quello di Pesaro.