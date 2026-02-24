Servizio civile universale: Abodi annuncia un nuovo bando per oltre 65mila volontari

Scade l'8 aprile

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato oggi il nuovo il Bando annuale di candidatura al Servizio Civile Universale con scadenza il prossimo 8 aprile 2026 alle ore 14.00.

Sono 65.964 i posti a bando, dei quali circa 1500 all’estero, in Europa e nei Paesi extra-UE per i quali i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, italiani o stranieri regolarmente residenti, possono candidarsi online.

“Oggi abbiamo aperto il Bando per oltre 65mila posti nell’ambito del Servizio Civile Universale in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del nostro Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il secondo più numeroso di sempre per questo istituto. È motivo di orgoglio averlo fatto proprio nell’anno nel quale ne celebriamo il 25° dell’evoluzione su base volontaria, con la legge n. 64 del 6 marzo 2021″. È quanto dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, con delega al Servizio Civile, Andrea Abodi.

Abodi: tematiche giovanili al centro delle politiche del governo

“Questi posti, frutto del lavoro progettuale degli enti, della valutazione di qualità del Dipartimento e dell’impegno del Governo Meloni di assicurare un significativo finanziamento, stabile nel tempo – prosegue Abodi – rappresentano un’opportunità di crescita della cultura della cittadinanza attiva e un investimento formativo per i nostri giovani. In questi ultimi anni abbiamo creduto nel Servizio Civile Universale come strumento per lo sviluppo sociale, che abbiamo reso ancor più efficace con le sperimentazioni avviate nell’ambito dell’educazione digitale, della tutela dell’ambiente e della promozione di un settore primario come quello agricolo. La presentazione in Consiglio dei Ministri e l’inizio del percorso parlamentare del Disegno di legge delega in materia di politiche per i giovani e Servizio Civile Universale, che intendiamo approvare entro la fine dell’anno, testimonia la volontà del Governo guidato da Giorgia Meloni di mettere le tematiche giovanili al centro delle politiche dell’Esecutivo, anche con un articolo specifico, attraverso il quale semplificare, razionalizzare e rendere sempre più efficace la normativa dedicata proprio al Servizio Civile Universale”, conclude Abodi.

Durata tra 10 e 12 mesi, rimborso da oltre 500 euro al mese

I progetti di Servizio Civile Universale hanno una durata tra 10 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a circa 25 ore settimanali, e prevedono un rimborso mensile di 519,47 euro (per l’estero integrato da una ulteriore diaria giornaliera e dal vitto e alloggio).

Come presentare la domanda di candidatura

La domanda di candidatura avviene esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile, entro la scadenza del bando, tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, accedendo tramite SPID e CIE. Tutte le informazioni dettagliate per candidarsi sono disponibili sul sito https://www.sportegiovani.governo.it/ e sul sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ e sui social ufficiali del Servizio Civile Universale. Da questa edizione, inoltre, a chi si candida al Servizio Civile Universale sarà attribuita la Carta Giovani Nazionale, lo strumento pensato per i giovani dai 18 ai 35 anni per accedere a numerose offerte e agevolazioni per il tempo libero, per la cultura e per lo sport.