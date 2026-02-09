Scompare Antonio Zichichi, genio italiano e pilastro della scienza mondiale. Meloni: Gigante del nostro tempo

Aveva 96 anni

A confermare la notizia che dalle prime ore della mattina aveva iniziato a diffondersi tra la comunità scientifica è stata la famiglia con un post su Facebook. Dal mondo delle Istituzioni, della politica, della cultura arriva il cordoglio unanime

Antonio Zichichi, genio italiano e mente tra le più brillanti della scienza mondiale, è scomparso all’età di 96 anni. La notizia della dipartita del fisico e divulgatore scientifico, specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro le superstizioni, definite dallo scienziato una “Hiroshima culturale” si è diffusa inizialmente tra i membri della comunità scientifica come voce, per poi essere confermata dalla famiglia, attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale. Nella nota si legge: “Questa mattina si è spento nel sonno il professor Antonino Zichichi. Nato a Trapani nel 1929, da un’antica famiglia di Erice, è stato un grande scienziato e un punto di riferimento per la fisica italiana e internazionale. Nel 1963 aveva fondato il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, ideatore del Laboratorio del Gran Sasso e al Cern di Ginevra scoprì l’antideutone. Era professore emerito di Fisica Superiore all’Università di Bologna. Lascia tre figli, cinque nipoti e una pronipote”.

Voce libera, gigante della scienza, orgoglio italiano: ha scoperto l’antimateria

Antonio Zichichi verrà ricordato dall’intera comunità scientifica internazionale per le sue scoperte e le sue capacità brillanti. Gli italiani conserveranno l’orgoglio di un’eccellenza che ha rappresentato il Paese nel mondo e per la sua capacità di essere un uomo libero, una voce fuori dal coro che non si è mai arreso alla banalità e all’omologazione ma si è sempre distinto per capacità e serietà. Pioniere della fisica delle particelle, autore di numerose e importanti ricerche, contributi e realizzazioni in vari campi della fisica nucleare e subnucleare, a lui di deve la scoperta dell’antimateria e dell’antideutone, la determinazione accurata della costante di accoppiamento delle interazioni deboli e del momento magnetico anomalo del muone e studi sulla struttura elettromagnetica del protone.

Un ponte tra scienza e religione

Figura centrale nella storia della fisica italiana del Novecento. Zichichi è stato un instancabile promotore della cultura scientifica, fondatore di istituzioni, inventore, visionario e, soprattutto, divulgatore. Il suo volto, la sua voce e il suo stile inconfondibile sono rimasti per decenni familiari al grande pubblico, ben oltre le mura accademiche. Scienziato dalle intuizioni geniali, uomo di fede, pensatore fuori dagli schemi, Zichichi ha costruito ponti tra scienza e religione, tra politica e cultura, tra laboratori e televisioni, rendendo la scienza – quella più complessa, la fisica delle particelle – materia viva e dibattuta.

Antideutone: una scoperta epocale

Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, dopo la laurea in fisica all’Università di Palermo con Donato Palumbo si trasferisce prima al Fermilab di Chicago e poi al Cern di Ginevra. È qui, nel 1965, che guida un gruppo di ricerca che, per la prima volta nella storia, osserva l’antideutone: una forma di antimateria nucleare. Una scoperta epocale, realizzata in contemporanea a un team americano del Brookhaven National Laboratory, che lo consacra definitivamente come scienziato di caratura internazionale. Da quel punto in poi, la carriera scientifica di Zichichi accelera rapidamente, portandolo al centro della fisica subnucleare mondiale.

Insegnante di Fisica superiore a Bologna per oltre quarant’anni

Per oltre quarant’anni insegna Fisica Superiore all’Università di Bologna, firmando ricerche fondamentali sul momento magnetico del muone, sulla struttura del protone, sulle interazioni deboli e forti, fino a ipotesi teoriche sulla composizione ultima della materia. A lui si devono scoperte come il primo barione contenente un quark della terza famiglia e lo studio del cosiddetto effetto ‘leading’ nei barioni. Innumerevoli anche le invenzioni sperimentali: dallo spettrometro a massa mancante con neutroni ad alta risoluzione a circuiti elettronici per misurare i tempi di volo delle particelle subnucleari.

Oltre il laboratorio: organizzatore di imprese scientifiche

La figura di Zichichi, come ricorda un accurato articolo pubblicato dall’agenzia di stampa Adnkronos, non si limita al laboratorio. È stato un instancabile organizzatore di grandi imprese scientifiche. Tra queste, il progetto Hera ad Amburgo per lo studio degli urti elettrone-quark, il Lep e il Laa al Cern di Ginevra, e soprattutto i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, il più grande centro sotterraneo del mondo dedicato allo studio dei neutrini e della stabilità nucleare. Zichichi ha sempre avuto una visione: portare la scienza al cuore dello sviluppo umano. Con questa visione, lanciò il progetto Eloisatron, un superacceleratore da 300 chilometri, capace di raggiungere energie mai esplorate, cinque volte superiori a quelle del Large Hadron Collider. Il progetto, per molti irrealizzabile, non ha mai visto la luce, ma ha segnato una frontiera intellettuale dell’ambizione scientifica.

Il suo contributo a Erice

Nel 1963 fonda Zichichi il Centro di cultura scientifica Ettore Majorana a Erice, in Sicilia. Nel 1973 fonda anche, con Isidor Isaac Rabi, la World Federation of Scientists, con lo scopo di favorire la cooperazione scientifica internazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Per molti italiani, Zichichi è stato prima di tutto un volto televisivo. Con la sua eloquenza travolgente, il linguaggio acceso e una teatralità quasi da predicatore laico, ha portato la fisica nelle case, nei salotti e nei dibattiti. Ha scritto libri che hanno venduto centinaia di migliaia di copie; tra gli altri titoli: “L’infinito” (Rizzoli, 1994), “Scienza ed emergenze planetarie. Il paradosso dell’era moderna” (Rizzoli, 1993), “Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo. Tra Fede e Scienza” (Il Saggiatore, 1999), “L’irresistibile fascino del Tempo. Dalla resurrezione di Cristo all’universo subnucleare” (Il Saggiatore, 2000), “Galilei divin uomo” (Il Saggiatore, 2001) e “Il vero e il falso. Passeggiando tra le stelle e a casa nostra” (Il Saggiatore, 2003).

Fede e scienza: rapporto conciliabile

Proprio il suo rapporto con la fede è stato uno dei tratti più distintivi – e discussi – della sua figura pubblica. Per Zichichi, scienza e religione non erano affatto inconciliabili. Al contrario, sosteneva che la scienza autentica – quella fondata sul metodo galileiano – non contraddicesse la fede in un Creatore. Non mancò di attaccare apertamente il darwinismo, ritenuto “non scientifico” e più simile a un atto di fede laica, né le teorie del cambiamento climatico di origine antropica, che bollò come “modelli matematici pieni di parametri liberi”. Queste posizioni, spesso polemiche e molto criticate, non scalfirono mai la sua popolarità presso un pubblico vasto e variegato.

Zichichi e la politica

Zichichi fu più volte tentato dalla politica. Negli anni Duemila fu proposto come possibile sindaco di Roma dal centrodestra, ma rifiutò. Nel 2012 accettò invece l’incarico di assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia nella giunta di Rosario Crocetta, salvo essere rimosso dopo pochi mesi. Crocetta, polemico, dichiarò: “Di Zichichi non se ne poteva più. Parlava solo di raggi cosmici, ma bisognava lavorare”. Di lui conservano un ricordo particolarmente affettuoso anche i ragazzi di Atreju che nel 2012 hanno avuto l’onore di ascoltarlo dal vivo dal titolo “Angeli e Demoni: La particella di Dio” (che riproponiamo in versione video in questo articolo ndr).

Meloni: gigante del nostro tempo

Sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta per esprimere il suo cordoglio. La premier ha scritto “Ci ha lasciato Antonino Zichichi, un gigante del nostro tempo. Un grande scienziato che ha onorato l’Italia con il suo lavoro e un eccellente divulgatore, che sapeva rendere accessibile ciò che all’apparenza sembrava incomprensibile. Ha sempre sostenuto che ragione e fede non sono nemiche, ma alleate. “Due ali”, per usare le parole di San Giovanni Paolo II, “con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità”. La sua scomparsa ci addolora profondamente e tutto il Governo italiano si stringe alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore. Ci impegneremo per custodire e valorizzare la preziosa eredità umana, culturale e scientifica di Zichichi, affinché possa continuare a generare frutti e ad ispirare nuove generazioni di scienziati.

Il cordoglio delle Istituzioni

Ad esprimere il cordoglio per la scomparsa del fisico sono stati in tantissimi, a partire dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa che ha scritto: “Antonio Zichichi è stato un punto di riferimento molto importante per la comunità scientifica internazionale. Lo ricordiamo, inoltre, per il suo prezioso e fondamentale contributo nella fisica e per la straordinaria capacità di comprendere i fenomeni del nostro tempo coniugando fede e ragione. Alla sua famiglia le condoglianze del Senato della Repubblica”. Condoglianze anche dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli: “La scomparsa del professor Antonino Zichichi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica e culturale della nazione. Un faro di conoscenza sempre spiegata con semplicità, pacatezza e chiarezza. Abbiamo amato quel suo essere non conformista, non incline alle mode, ma sempre ancorato alla realtà effettuale anche quando è stato ostracizzato per le sue convinzioni basate su dati di realtà e non su teorie strampalate. L’Italia perde uno dei suoi figli migliori”.