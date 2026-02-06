Scandalo per il video pubblicato da Trump con Obama e Michelle in versione “scimmia”. Poi viene rimosso

Goliardia o razzismo?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso sul suo Truth Social un video nel quale, a un certo punto verso la fine, si vedono i volti dell’ex presidente americano Barack Obama e dell’ex First Lady Michelle su corpi di scimmie. Un post che diffonde un’immagine creata con l’intelligenza artificiale e che ha ricevuto questa mattina oltre mille Like, oltre che aver suscitato indignazione. L’ufficio del governatore della California Gavin Newsom, potenziale candidato democratico alle presidenziali del 2028 e noto critico di Trump, ha criticato aspramente il post su ‘X’. “Comportamento disgustoso da parte del presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Ora”, ha scritto l’ufficio stampa di Newsom su X. Anche Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e consigliere di Barack OBAMA, ha condannato le immagini. “Che Trump e i suoi seguaci razzisti continuino a tormentarsi pensando che in futuro gli americani considereranno gli Obama come figure amate, mentre studieranno lui come una macchia nella nostra storia”, ha scritto Rhodes su X. Non è la prima volta che Trump utilizza l’intelligenza artificiale contro l’ex presidente Obama. Lo scorso anno su Truth Social è stato pubblicato un video realizzato con l’IA in cui Obama veniva arrestato nello Studio Ovale e compariva dietro le sbarre con una tuta arancione. Successivamente è stata pubblicato una clip realizzata tramite intelligenza artificiale del leader della minoranza della Camera Hakeem Jeffries con baffi finti e un sombrero.

La Casa Bianca in serata ha poi corretto. Un funzionario della Casa Bianca ha fatto sapere che il post era stato “erroneamente pubblicato da un impiegato” ed “è stato rimosso”.

Trump e il video di Obama e Michelle in versione scimmie, la Casa Bianca minimizza

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aveva comunque respinto le critiche arrivate dopo la pubblicazione da parte di Donald Trump del video. “Questo è tratto da un video meme di internet che raffigura il presidente Trump come il Re della Giungla e i democratici come personaggi del Re Leone”, ha scritto Leavitt via sms riferendosi al film Disney del 1994. “Per favore, smettetela con questa falsa indignazione e parlate oggi di qualcosa che conta davvero per il pubblico americano”, ha aggiunto. Trump non ha commentato il video nel suo post. Un portavoce di Obama non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La dura reazione della Ue

“Razzismo, incitamento all’odio e contenuti illegali non hanno spazio online, non perché lo dice la Commissione, ma perché sono illegali nella vita reale. Abbiamo un principio generale, almeno in Europa. Ovvero che ciò che è illegale offline nella vita reale dovrebbe essere illegale online”, è stato il commento di un portavoce della Commissione Ue durante il briefing con la stampa, interpellato sul video pubblicato dal presidente degli Usa Donald Trump sul social Truth che ritrae Barack e Michelle Obama rappresentati come scimmie. “E’ bello sentirsi al sicuro a casa in Europa. È proprio per questo che abbiamo una normativa in vigore”, ha osservato il portavoce, ricordando che quando si tratta di singoli utenti, possono essere avviate indagini penali ma ciò “non spetta alla Commissione europea. Non è quello che facciamo”. Il portavoce ha ricordato che in Ue le grandi piattaforme diventano responsabili di ciò che pubblicano “e noi possiamo aprire delle indagini come abbiamo fatto, e potrebbero esserci sanzioni finanziarie. Non esaminiamo un singolo post sui social media di una piattaforma. Esaminiamo i sistemi che queste piattaforme hanno messo in atto in Europa per evitare che questo tipo di contenuti venga amplificato, aumentandone la visibilità, perché questo può essere estremamente dannoso”, ha concluso.