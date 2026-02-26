Sanremo regna negli ascolti: 6 tv su 10 sul Festival. Sui Social è record: +20% rispetto al 2025

Tra share e dati web

Sono stati 9.053.000, con uno share del 59,5%, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la seconda serata del 76° Festival della Canzone italiana.

La prima parte di serata (dalle 21.46 alle 23.34) ha interessato 11.531.000 spettatori per uno share di 58,2%. La seconda parte di serata (dalle 23.39 alle 01.10) ha raccolto 5.947.000 spettatori e il 62,% di share. Come seconda serata, è il quarto share più alto dal 1995 a oggi dopo quelli degli ultimi tre anni. Nel 2025 la seconda serata del Festival di Sanremo era stata seguita da 11 milioni 800 mila spettatori con il 64.6 di share, sempre in Total Audience. La perdita rispetto alla seconda serata dello scorso anno è del 5,1%.

Il picco di ascolto in valori assoluti durante la seconda serata del Festival di Sanremo è stato raggiunto alle 21.57, con 13 milioni 706mila telespettatori sintonizzati su Rai1 all’ingresso in scena della co-conduttrice Pilar Fogliati. Alle 00.48 il picco in share, con il 66.1% durante lo show di Lillo.

Il Festival di Sanremo esplode anche sui social: 145 milioni di interazioni con un aumento del 20% rispetto all’edizione 2025. E Arisa, in gara con ‘Magica Favola’, domina la classifica social. È quanto emerge dalla prima serata di Sanremo analizzata in esclusiva per Adnkronos da Human Data, l’innovativa piattaforma di social listening AI driven leader in Italia.

“Dalla prima serata emerge un Festival sempre più guidato dall’ecosistema social. Sul web i numeri crescono”, spiega Luca Ferlaino, presidente di Human Data. “Il nostro Sanremo Human Index incorona Arisa davanti a Sayf e Ditonellapiaga. La conversazione digitale è ormai parte integrante dello spettacolo”.

Arisa domina la classifica delle interazioni social. Durante la prima serata di Sanremo, la cantante ha registrato un engagement di 4.953.510. Sul secondo gradino del podio c’è Elettra Lamborghini (4.134.672), mentre sul terzo Enrico Nigiotti (3.442.534). A seguire: Ditonellapiaga (3.165.390), Sayf (3.037.779), Fulminacci (2.782.744), Fedez e Masini (2.748.847), Michele Bravi (2.668.254), Luchè (2.631.232), Serena Brancale (2.340.427), Nayt (2.189.015), Tredici Pietro (1.561.537), Dargen D’Amico (1.422.155), LDA e Aka 7even (1.283.471).

E ancora: Chiello (1.278.140), Tommaso Paradiso (1.206.092), Samurai Jay (1.182.685), Levante (1.163.176), Francesco Renga (1.078.655), Sal Da Vinci (997.370), Patty Pravo (947.684), Mara Sattei (927.232), Leo Gassmann (855.471), Ermal Meta (793.382), Bambole di pezza (747.667).

Nelle ultime cinque posizioni ci sono: J-Ax (744.336), Raf (726.079), Maria Antonietta e Colombre (641.358), Eddie Brock (583.955), chiude la classifica Malika Ayane (465.075).