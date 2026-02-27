Edicola ABBONATI

L'incidente

Sanremo, Patty Pravo come De Luca: le tolgono la sedia e cade per terra (video)

Spettacoli - di Lucio Meo - 27 Febbraio 2026 alle 11:34

Piccolo incidente, ieri, a Sanremo, per fortuna senza conseguenze, per la cantante Patty Pravo, nel corso della sua conferenza stampa al Festival di Sanremo Al suo arrivo in sala stampa, dove la aspettavano i giornalisti, non ha trovato la sedia alle sue spalle ed è scivolata.  Laa sequenza, filmata dalle telecamere presenti e diffusa sui social media, ha ricordato a molti la caduta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In quel caso, però, il governatore era ruzzolato a terra, per fortuna senza conseguenze.

I  video delle cadute di Patty Pravo e De Luca

La caduta di De Luca

 

di Lucio Meo - 27 Febbraio 2026