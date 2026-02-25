Sanremo celebra Fausto Leali e i Giochi di Milano Cortina: premio alla carriera per il cantante

Ascolti in calo

Troppe 30 canzoni in gara? Forte la concorrenza, soprattutto le partite di Champions (sicuramente i tifosi dell’Inter avranno preferito seguire il calcio)? Il pubblico di fine febbraio non è quello di inizio mese? Sono tanti gli interrogativi (a proposito di calcio stasera tocca alla Juventus e all’Atalanta) che affollano la mente di Carlo Conti perché sono stati 9 milioni e 600mila, pari al 58% di share, i telespettatori della prima serata (l’anno scorso erano stati 12 milioni 630mila col 65.3%).

A Fausto Leali il premio alla carriera

Stasera sul palco della seconda serata di Sanremo 2026 ci sarà anche Fausto Leali, per ricevere il Premio alla Carriera. Lo ha annunciato il vicedirettore dell’Intrattenimento di Prime Time, Claudio Fasulo, illustrando in conferenza stampa gli highlights della serata che vedrà esibirsi 15 dei 30 Big in gara (gli altri 15 domani) e ospiterà le semifinali delle Nuove Proposte, con i due scontri diretti tra Filippucci e Blind-El Ma-Soniko e tra Mazzariello e Angelica Bove, che promuoveranno i due artisti che si sfideranno domani nella finalissima per la vittoria.

Stasera ci sarà anche un momento dedicato alle Olimpiadi e Paralimpiadi. Purtroppo non ci sarà la plurimedagliata del pattinaggio short track, Arianna Fontana, “perché ha 40 di febbre”, ha spiegato Fasulo.

C’è da dire che nelle esibizioni dal vivo della prima serata c’è chi ci ha perso come Luché e Tommaso Paradiso e chi ci ha guadagnato come ad esempio le Bambole di Pezza che hanno dimostrato di non essere bambole né tantomeno di pezza.

I primi cinque della prima serata con il giudizio della Sala Stampa sono stati in ordine alfabetico Arisa, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Fulminacci e Serena Brancale.

Fedez e Marco Masini sono stati convincenti con “Male necessario”, Ditonellapiaga con “Che fastidio” il tormentone technopop destinato a durare nel tempo in quanto versione moderna ma meno pungente di “Nuntereggaepiù” di Rino Gaetano e Fulminacci con “Stupida sfortuna” (chissà se anche stasera indosserà la cravatta viola, colore non troppo fortunato per il mondo dello spettacolo).

Dargen D’Amico con la sua “AI AI” non ha sfondato al primo ascolto come pure Elettra Lamborghini con “Voilà” e Tommaso Paradiso con “I romantici”, mentre a nostro avviso possono crescere le Bambole di Pezza con “Resta con me” e Chiello con “Ti penso sempre”.

Si confermeranno Ermal Meta con la filastrocca per Gaza “Stella stellina” e J-Ax con la country “Italia starter pack”? Grande attesa per verificare la scena rap di Nayt (“Prima che”) e del duo LDA e Aka 7even con “Poesie clandestine”. Infine Patty Pravo si conferma una una vera diva con la sofisticata “Opera” mentre . Completeranno il quadro Levante con “Sei tu” ed Enrico Nigiotti con “Ogni volta che non so volare”.