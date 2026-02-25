Roma, 41enne presa a colpi di mannaia dal suocero di 85 anni: arrestato per tentato omicidio

Si trova in condizioni gravi

Una donna di 41 anni è stata aggredita a colpi di mannaia dal suocero 85enne. È accaduto in via di Bravetta, a Roma, poco dopo che la vittima aveva lasciato i figli a scuola. In base alle prime ricostruzioni eseguite dai Carabinieri, la donna stava camminando lungo la strada quando ha incrociato l’anziano. E così l’uomo, senza lasciarle alcuna via di fuga, ha iniziato a colpirla più volte con l’arma. La vittima è stata soccorsa sin da subito da un maresciallo dei Carabinieri libero dal servizio che stava insieme alla moglie. Successivamente la donna, che ha subito diverse ferite lacero-contuse, è stata trasferita all’ospedale in codice rosso, dove le sue condizioni sono state considerate gravi ma non è in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni delle indagini, l’aggressore non voleva che la signora si separasse dal figlio: per questo ha iniziato a colpirla una decina di volte alla testa e alle mani, che sono state immediatamente suturate dai dottori. Alla fine, l’85enne è stato arrestato dai militari con l’accusa di femminicidio.

Roma, 41enne colpita a colpi di mannaia dal suocero di 85 anni: arrestato dai Carabinieri

Il militare, che ha salvato la 41enne dalla furia del suocero, è riuscito a disarmare l’aggressore e ad immobilizzarlo fino all’arrivo dei colleghi. In seguito, l’arma del delitto è stata sequestrata. Attualmente le condizioni della vittima sono stabili, secondo le notizie che arrivano dall’ospedale Forlanini in cui è ricoverata. Nonostante ciò, È ancora in corso il percorso diagnostico in pronto soccorso e quindi non può essere esclusa al momento la necessità di una revisione chirurgica della mano in sala operatoria.