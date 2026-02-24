Referendum, un “Sì” a Cinque stelle: un grillino su 4 favorevole alla riforma, in FdI un plebiscito del 97%

L'ultimo sondaggio

E’ un invito ad abbassare i toni quello arrivato oggi dal presidente del Senato Ignazio La Russa, nei giorni più caldi del dibattito sul referendum sulla giustizia. “Sarebbe stato giusto dire agli italiani, guardate questo referendum vuole due cose: chi dice sì vuole la separazione delle carriere in modo che accusa e difesa siano sullo stesso livello e vuole che il Csm non sia deciso dalle correnti, ma sia deciso dal sorteggio. Piace, si vota sì. Non piace, si vota no. Tutto il resto sono argomenti che creano confusione e non dire solo questo crea falli di reazione che rendono più complicata la decisione dei cittadini”, ha detto La Russa, ospite di ‘Radio anch’io‘ su Radiouno Rai.

Arriva intanto, sul “Giornale“, un nuovo sondaggio secondo il quale il “Sì” sarebbe in vantaggio, anche se lieve: il 53,3% dichiara che confermerà la legge sulla separazione delle carriere, contro il 46,7% orientato per il No. Secondo l’Istituto demoscopico Noto Sondaggi il margine sarebbe significativo (3,3), ma non tale da rendere il risultato scontato, soprattutto alla luce del 20% di indecisi che mantiene il quadro ancora aperto e che rappresenta un bacino numericamente consistente. Gli elettori di centrodestra appaiono granitici nel “Sì”, meno quelli di sinistra, a cominciare dai Cinquestelle.

Tra gli elettori di Fratelli d’Italia il 97% vota Sì, nella Lega il 96%, in Forza Italia il 94%. Nel campo del No, invece, nel Partito Democratico l’85% si esprime contro la riforma e in Avs il 92% vota No, ma se nel Pd il 15% dichiara che voterà Sì nel Movimento 5 Stelle gli “spiriti liberi” salgono al 25%, uno su quattro, non poco per il partito di Travaglio…