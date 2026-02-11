Referendum, Caiazza demolisce Gratteri: “Fa disinformazione sulla riforma, basta cabaret”

Le ragioni del Si

L'ex presidente delle camere penali risponde al magistrato calabrese che aveva paventato rischi "inesistenti" in caso di vittoria del Si

Non usa mezzi termini Gian Domenico Caiazza, avvocato penalista ed ex presidente dell’Unione Camere Penali Italiane, nel commentare l’intervista rilasciata da Nicola Gratteri al Fatto Quotidiano. Caiazza demolisce tutte le motivazioni espresse dal magistrato calabrese, punta di diamante del No. Caiazza analizza le parole del Procuratore della Repubblica di Napoli che, nell’intervista al quotidiano diretto da Marco Travaglio, aveva paventato il rischio che la riforma comportasse un processo penale solo per gli abbienti, la fine dell’indipendenza dei pubblici ministeri e l’uso sbagliato della polizia giudiziaria.

“Dichiarazioni infondate”

Secondo Caiazza, le affermazioni del procuratore sarebbero, “un concentrato di allarmismo privo di riscontri normativi”. In particolare, l’ex presidente delle Camere Penali contesta il passaggio in cui si sostiene che, con la riforma, il pubblico ministero non avrebbe più l’obbligo di cercare prove a favore dell’imputato. “L’obbligo è stabilito dall’articolo 358 del codice di procedura penale e la riforma non lo sfiora minimamente”, afferma Caiazza. “Si tratta di una disposizione che resta intatta. Sostenere il contrario significa attribuire alla riforma effetti che semplicemente non ha”.

“Si evocano scenari drammatici senza indicare quale specifica norma della riforma produrrebbe tali effetti”, sottolinea Caiazza. “È un’affermazione grave, perché alimenta nell’opinione pubblica l’idea che la separazione delle carriere comprometterebbe il diritto di difesa. Ma non viene spiegato in che modo”.

“Falso dire che il Pm passi sotto l’esecutivo”

Particolarmente critico il passaggio sull’ipotetico rischio di un pubblico ministero “sotto l’esecutivo”. “La domanda stessa – osserva Caiazza – muove da una premessa totalmente falsa, ossia che la riforma preveda una subordinazione del Pm al potere politico. Non è così”.

Secondo il penalista, la riforma in discussione non introduce alcun vincolo gerarchico nei confronti dell’esecutivo. “Parlarne come di un pericolo concreto significa deformare il testo normativo e spostare il dibattito su un terreno emotivo”.

“Non si faccia cabaret su un tema così serio”

Caiazza, oggi presidente del Comitato della Fondazione Luigi Einaudi per il “Sì” alla riforma, rivendica la necessità di un confronto tecnico e non ideologico. “Il dibattito pubblico meriterebbe rigore e chiarezza”, conclude. “Quando si evocano rischi per le garanzie costituzionali senza un preciso fondamento normativo, si trasforma una discussione seria in un cabaret. Se non fosse che in gioco c’è la credibilità della giustizia”.