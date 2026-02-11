Ralf Schumacher annuncia le nozze con un 36enne manager francese. La reazione a sorpresa dell’ex moglie Cora

Il coming out nel 2024

Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 e fratello minore della leggenda Michael Schumacher, si prepara a convolare a nozze con il compagno Etienne Bousquet-Cassagne. L’ex stella delle corse, 50 anni, aveva confermato pubblicamente nel 2024 la relazione con Etienne, 36 anni, a meno di due anni dal coming out. Secondo la rivista tedesca Bild, il matrimonio sarà celebrato a maggio a Saint-Tropez, con una festa sontuosa della durata di tre giorni.

Sei vittorie in Formula uno

Ralf Schumacher vanta una solida carriera in Formula 1, con sei vittorie e 27 podi alla guida di Jordan, Williams e Toyota, prima di ritirarsi nel 2007. Oggi vive principalmente nel sud della Francia insieme a Etienne, continuando a mantenere una presenza nel mondo dei media. Ma la famiglia Schumacher resta al centro dell’attenzione per motivi più delicati: Michael, sette volte campione del mondo, cinque volte con la Ferrari, dal grave incidente sugli sci avvenuto nel dicembre 2013 è costantemente seguito dalle cure della moglie Corinna e di medici specializzati.

Il coming out e il vestito bruciato dalla moglie

Ralf è stato sposato con Cora Schumacher dal 2001 al 2015; dalla loro unione è nato il figlio David, oggi ventiquattrenne. I rapporti tra l’ex coppia, un tempo molto freddi – al punto che Cora aveva bruciato il suo abito da sposa e bloccato il numero dell’ex marito – sembrano oggi essersi ammorbiditi. La 49enne, parlando con Bild, ha dichiarato: “Steven e io auguriamo a Ralf ed Etienne tutto il meglio e tanta felicità”. Cora si riferiva al suo attuale fidanzato, l’imprenditore statunitense Steven Bo Bekendam.

Il compagno e il Front National

Etienne, scrive il Daily Mail, è un 36enne imprenditore francese con interessi che spaziano dal vino al benessere degli animali e alle iniziative imprenditoriali personali.

A soli 23 anni sembrava potesse diventare una stella del Fronte Nazionale di Marine Le Pen, con quest’ultima che lo definì “uno dei più grandi politici degli ultimi cinquant’anni“. Diventato responsabile regionale dei giovani del FN a soli vent’anni si è più volte candidato senza mai riscuotere particolare successo. Figlio di agricoltori, nel 2020 Etienne ha lasciato la politica dopo tredici anni, dedicandosi all’imprenditoria.

L’incontro con Schumacher a Monaco nel 2022, fino ad arrivare al coming out di Ralf nel 2024. Lo scorso ottobre l’ex pilota ha così celebrato su Instagram i 3 anni d’amore con il compagno: “Oggi è un giorno molto speciale. Per tre anni ho trascorso quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con l’amore della mia vita. È così meraviglioso avere una relazione forte e amorevole nella vita“.