Primo scontro Usa-Iran. Gli F-35 abbattono un drone in volo sulla portaerei “Lincoln” (video)

Venti di guerra

La Marina militare statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si stava dirigendo verso una portaerei Usa non lontano dalle coste dell’Arabia Saudita. Secondo il comando centrale Usa, un caccia F-35C ha colpito il velivolo senza pilota “per difendersi”, dopo che il drone si era “avvicinato in modo aggressivo” alla portaerei Uss Abraham Lincoln con “intenti non chiari”. “Nessun militare è rimasto ferito e nessuna attrezzatura è stata danneggiata”, ha specificato il comando Usa in una nota.

L’episodio arriva poche ore dopo che una petroliera – inserita in un programma di approvvigionamento di carburante per l’esercito Usa – era stata fermata nello stretto di Hormuz, al largo delle coste iraniane, segnalando un nuovo aumento dei rischi per il traffico marittimo nella zona. L’abbattimento del drone, inoltre, segue le ripetute minacce del presidente Donald Trump di colpire l’Iran dopo la repressione delle recenti proteste interne. Ieri Trump aveva indicato la possibilità di un nuovo accordo sul nucleare con Teheran, minacciando «cose brutte» (letteralmente “bad things”) se i colloqui non porteranno risultati.

“Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha agito in modo appropriato quando ha intercettato un drone iraniano”, ma i colloqui previsti con l’Iran proseguiranno come previsto, ha dichiarato a Fox News la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, dopo che il drone si è avvicinato alla portaerei USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico.