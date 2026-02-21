Piantedosi: Partecipare al voto è grande occasione democratica. Anche a sinistra in tanti a favore del sì

Verso il referendum

In una intervista a Il Tempo il Ministro dell'Interno invita i cittadini a recarsi alle urne il 23 e 24 marzo. E dice "Usciamo dallo schema della contrapposizione frontale. Torniamo tutti al merito"

«Affrontare questo referendum con senso della misura e con rispetto degli avversari. Lo svolgimento regolare del voto è garantito dalle norme in vigore e dalla comprovata efficienza del nostro sistema elettorale. Ma oltre alla correttezza formale della consultazione va rimarcata la necessità di creare anche un clima civile e rispettoso, un obiettivo verso il quale tutti dobbiamo lavorare con senso di responsabilità».

In una intervista al quotidiano “Il Tempo” il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi parla dell’appuntamento referendario, spiegando che «Il voto 22 e 23 marzo è una grande occasione di partecipazione democratica che i cittadini devono cogliere appieno senza cedere alla tentazione del disimpegno. Andare a votare è un dovere etico ed è una grande opportunità per fare in modo che all’indomani del voto si possa dire che a decidere sono stati i cittadini».

I cittadini sono in grado di orientarsi. Io voterò sì

Il responsabile del Viminale ha poi sottolineato che «Quello che voto io, così come l’intenzione di questa o quell’altra personalità politica, non rappresenta il punto fondamentale. Gli Italiani infatti sono perfettamente in grado di orientarsi autonomamente purché il confronto possa svolgersi senza preconcetti ideologici» Per quanto lo riguarda «voterò sì alla riforma della giustizia perché ritengo il testo corrispondente allo spirito dell’articolo 111 della Costituzione sulla terzietà del giudice».

Tanti autorevoli personalità della sinistra riformista a favore del sì

Piantedosi ha poi risposto a domande di scenario, sia in caso di vittoria del sì, sia in caso di vittoria del no al referendum. Nel caso in cui la riforma venisse confermata con un sì «i magistrati avranno le stesse garanzie di autonomia e indipendenza di cui godono oggi. E il fatto che autorevoli personalità della sinistra riformista così come molti magistrati siano favorevoli al testo dimostra che siamo di fronte a una modifica della Carta costituzionale del tutto legittima su cui ogni valutazione è lecita, compresa la contrarietà. Ma non è fondato paventare una compromissione delle garanzie democratiche perché in nessun caso ai magistrati viene sottratto alcunché».

Ascoltare il Presidente Mattarella e tornare al contenuto

«Qualora vincessero i no» per il Ministro dell’Interno «l’Italia rimarrebbe con un governo pienamente solido e assolutamente legittimato sul piano politico e costituzionale ad andare avanti. E oggi tutti dovremmo apprezzare l’atteggiamento del Presidente Meloni che chiede di evitare la polarizzazione e di guardare al testo della riforma e non allo scenario politico. Usciamo dallo schema della contrapposizione frontale come se fossimo alle prese con un referendum sul governo. Torniamo tutti al merito della riforma evitando strumentalizzazioni e forzature. Ascoltiamo il Presidente Mattarella quando ci invita tutti ad abbassare il livello della contrapposizione e tornare al contenuto senza esasperare i toni».