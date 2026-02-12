Orrore a Torino, ritrovata sepolta in un bosco. Il figlio confessa: “L’ho uccisa, volevo la pensione”

Scomparsa da oltre un mese

Ha ucciso l’anziana mamma e l’ha seppellita in un bosco. Non voleva perdere la pensione. La donna, 86 anni, di cui non si avevano notizie da oltre un mese, è stata ritrovata in una zona boschiva, alle spalle della storica Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino. A confessare l’occultamento di cadavere sarebbe stato il figlio, che ad alcune persone nelle settimane passate aveva detto che la mamma era partita per un viaggio.

Torino, anziana donna ritrovata sepolta in un bosco

Incalzato dagli inquirenti, l’uomo, 58 anni, ha ammesso di averla uccisa e, successivamente, di aver occultato il cadavere nel bosco. L’autopsia sul corpo della donna dovrebbe chiarire la causa del decesso. L’uomo, dopo avere tentato confusamente di spiegare l’assenza della madre, ha accompagnato i militare nel bosco nei pressi bosco. Qui ha confessato di averla seppellita dopo averla trovata già morta in casa. Trovato il cadavere della donna, il figlio è stato fermato e per omicidio e occultamento di cadavere.

Il figlio confessa: l’ho uccisa, non volevo perdere la pensione

Nel corso delle sue dichiarazioni spontanee ai carabinieri, alla fine è crollato e ha confessato l’omicidio. Alla base del gesto il timore di perdere l’unico mezzo di sostentamento che aveva e cioè la pensione della donna. Interrogato dopo il fermo dal pm, l’uomo ha confermato ammissioni di responsabilità precedentemente rese. Nelle prossime ore la procura procederà a richiedere la convalida del provvedimento di fermo mentre proseguono ulteriori indagini per fare piena luce su ogni aspetto della vicenda.