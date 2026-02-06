Olimpiadi, sostenere il territorio: Banca Ifis sigla una partnership con Fondazione Cortina

Innovazione e impatto sociale

Banca Ifis, specializzata nel credito alle piccole e medie imprese italiane, ha siglato una partnership con Fondazione Cortina per tutto il 2026. La collaborazione prende avvio alla vigilia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e proseguirà per tutto il corso dell’anno. L’obiettivo della collaborazione tra Banca Ifis e Fondazione Cortina è quello di sostenere il territorio in una prospettiva di lungo periodo, capitalizzando l’eredità dei Giochi e valorizzando il ruolo di Cortina d’Ampezzo come laboratorio di sviluppo, innovazione e impatto sociale positivo per le comunità locali.

Banca Ifis sigla una partnership con Fondazione Cortina per le Olimpiadi

Il sostegno a Fondazione Cortina ha una duplice valenza per Banca Ifis. La Banca ha infatti forti radici in Veneto ed è in questo territorio che ha gettato le basi per il suo sviluppo su scala nazionale. Inoltre, Banca Ifis è la prima banca italiana ad aver dato vita ad una divisione – denominata Ifis sport – interamente dedicata al finanziamento dello sport system italiano e al sostegno di progetti sociali nello sport, in particolare per i più giovani. Quello tra Banca Ifis e Fondazione Cortina è dunque un binomio fortemente radicato sul territorio per valorizzare l’impatto positivo generato dai giochi.

In cosa consiste la collaborazione

La collaborazione tra Banca Ifis e Fondazione Cortina si espliciterà anche in una serie di eventi dedicati al racconto dei luoghi dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 18 febbraio, in pieno svolgimento dei Giochi, presso la Cortina Dolomiti Lounge, lo spazio esclusivo di rappresentanza e relazione della Fondazione per istituzioni, imprese, sponsor, atleti e stakeholder, nel cuore di Cortina d’Ampezzo. L’incontro, denominato “Valori in campo”, vedrà il dialogo tra Stefano Longo, Presidente di Fondazione Cortina; Raffaele Zingone, Condirettore Generale di Banca Ifis e Kristian Ghedina, ex campione di sci alpino: i tre saranno al centro di un confronto pubblico dedicato alle infrastrutture olimpiche di Cortina e all’heritage che lasceranno i Giochi. L’appuntamento, riservato ad un pubblico su invito, sarà riproposto sulla piattaforma di DAZN Italia.

Le parole del presidente di Fondazione Cortina

“Desidero ringraziare Banca Ifis per aver scelto di sostenere il nostro territorio nel periodo successivo ai Giochi, nei mesi cruciali in cui si valuteranno i risultati raggiunti e trasformarli in eredità positiva”, dichiara Stefano Longo, Presidente di Fondazione Cortina. “Condividiamo con i nostri nuovi partner una visione che mette al centro le persone, il territorio e la capacità dei grandi eventi, in primis Milano Cortina 2026, di generare opportunità durature. Accoglierli durante i Giochi nella nostra Lounge sarà l’occasione per avviare fin da subito un confronto concreto sul futuro della località”.

“Siamo felici di affiancarci a Fondazione Cortina per promuovere la straordinaria vivacità di uno dei territori più iconici di tutto il nostro Paese. I Giochi olimpici, che qui tornano a 70 anni dall’ultima volta, rappresentano una occasione unica di sviluppo, economico e sociale, per questo territorio che già oggi è tra le punte di diamante del sistema sportivo e turistico italiano. Come Banca dedicata alle imprese, siamo convinti che questa manifestazione rappresenti un volàno senza precedenti per l’economia del territorio”, dichiara Raffaele Zingone, Condirettore Generale di Banca Ifis.

Nel corso del 2026 la partnership si svilupperà ulteriormente attraverso nuove attivazioni e iniziative condivise, pensate per rafforzare il legame tra sport, comunità e sviluppo territoriale: una mission che Fondazione Cortina porta avanti fin dalla sua nascita.