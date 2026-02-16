Obama in modalità X-Files: «Gli alieni esistono, ma non sono all’Area 51». Poi tira il freno a mano: ha detto troppo? (video)

"I want to believe"

«Gli alieni esistono, ma non li ho mai visti». Ha suscitato un certo scalpore l’affermazione resa da Barack Obama nel corso di un podcast. Perché, nonostante la precisazione, se a dirlo in maniera così perentoria è un ex presidente Usa e non un qualsiasi fan un po’ attempato di X-Files, è naturale che ci si domandi cosa sa lui che noi non sappiamo. Tanto più che il tema è stato di recente oggetto di sedute al Congresso in cui ex funzionari e alti militari hanno testimoniato sugli Uap, i «fenomeni anomali non identificati» (dizione che ha sostituito la tradizione “Ufo” – oggetti volanti non identificati). E che l’ex inquilino della Casa Bianca ha precisato che «non vengono tenuti all’Area 51. Non c’è una struttura clandestina a meno che non vi sia un’enorme cospirazione e l’abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti». Un’affermazione che è parsa come un ulteriore modo di circostanziare.

Obama dice che gli alieni esistono, poi fa marcia indietro: «Per statistica…»

Tale è stato clamore dell’affermazione, rilanciata da autorevoli testate come il Guardian e il Time Magazine, che Obama è stato costretto a una marcia indietro. «Stavo cercando di rispettare lo spirito del botta e risposta, ma siccome ho attirato l’attenzione fatemi chiarire, statisticamente, l’universo è così vasto che ci sono buone possibilità che vi sia la vita lì fuori», ha scritto l’ex presidente su Instagram, dove ha postato un video con la clip della sua dichiarazione originaria. «Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che la possibilità che noi veniamo visitati dagli alieni è molto bassa e non ho visto prove durante la mia presidenza che gli extraterrestri abbiamo avuti contatti con noi. Veramente!», ha assicurato l’ex presidente Usa.

Durante l’intervista, Obama all’intervistatore che gli chiedeva quale fosse «la prima domanda alla quale volevi una risposta quando sei diventato presidente», aveva risposto ridendo «dove sono gli alieni?». E poi parlando sempre degli alieni aveva aggiunto quella frase sul fatto che «sono reali ma non li ho visti, e non sono conservati nell’area 51».