Al Savoia Regency di Bologna

Non c’è Sìcurezza senza giustizia: ecco l’evento di FdI con Nordio e Piantedosi (diretta)

L'iniziativa è organizzata dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'Italia. Introduzione affidata a Bignami e Malan. Due diversi momenti di dibattito e confronto

Politica - di Marcello Di Vito - 21 Febbraio 2026 alle 10:53

“Non c’è Sìcurezza senza giustizia”. Bologna accoglie presso l’Hotel Savoia Regency l’evento organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sul referendum della giustizia del 23 e 24 marzo. Ad aprire i lavoro sono i capigruppo di FdI a Montecitorio, Galeazzo Bignami e Lucio Malan. A seguire l’intervista del direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Seconda parte dell’incontro sarà il dibattito moderato da Hoara Borselli con Pasquale Griesi, sindacalista FSP Polizia di Stato, Luciano Masini, luogotenente dei Carabinieri, coinvolto in un omicidio per legittima difesa nel riminese e Vincenzo Gualzetti, padre di una ragazza di 15 anni uccisa da un coetaneo.