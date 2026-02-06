Nel giorno dei martiri delle Foibe, lo sfregio dei manifesti pro partigiani di Tito. FdI: “Rimuoverli subito”

A Cagliari

Nel giorno della Memoria, lo sfregio più vergognoso, a Cagliari, dove sono stati affissi nella città manifesti con la scritta “10 febbraio. Giorno del ricordo partigiano” con tributi e onori “ai partigiani jugoslavi” e l’immagine di una partigiana con il berretto con la stella rossa che fa riferimento all’esercito di Tito che fece strage degli italiani. La denuncia arriva da FdI: “Nelle vie centrali della città e persino davanti a numerose scuole cittadine, sono apparsi svariati manifesti che osano inneggiare a un fantomatico e inesistente ’10 febbraio, giorno del ricordo partigianoì, chiedo al sindaco che si adoperi per la rimozione tempestiva di tutti i manifesti con la massima urgenza”, è la richiesta del onsigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Meloni, che parla di “una provocazione riluttante e intollerabile firmata “Azione antifascista di Cagliari”. Atto indegno che arriva a soli quattro giorni dalla celebrazione solenne del vero Giorno del Ricordo, istituito con la Legge 30 marzo 2004, n. 92 in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Foibe, lo sfregio degli antifascisti alla memoria delle vittime dei partigiani di Tito

“È un atto di pura propaganda e disinformazione che tenta di sporcare una data riconquistata dopo decenni di colpevole silenzio e rimozione ideologica”, continua Meloni, ”una data che ha finalmente restituito dignità e visibilità alla tragedia di centinaia di migliaia di italiani del confine orientale”. Migliaia di innocenti massacrati dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito, infoibati vivi, fucilati, annegati o gettati nelle foibe; centinaia di migliaia costretti all’esodo forzato dalle loro terre italianissime dell’Istria, della Venezia Giulia e della Dalmazia, abbandonando tutto per sfuggire alla persecuzione etnica e politica. “Un gesto che risuona come un insulto alla memoria del sacrificio dei martiri e delle sofferenze degli esuli, nonché uno spregevole e mecero tentativo di indottrinamento ideologico rivolto ai più giovani, usando le scuole come palcoscenico per la menzogna” continua Meloni, “chiediamo con forza al Sindaco di Cagliari l’immediata rimozione di tutti i manifesti abusivi e l’accertamento delle responsabilità”, conclude Meloni. Il 10 febbraio – ricorda Fratelli d’Italia – è e resterà il Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati. “Non si tocca, non si cancella, non si infanga: in nome della verità, per la memoria finalmente ricucita e per amore dell’Italia”.