Morte del piccolo Domenico: “Ma cosa fate?”. La lite in sala operatoria e il cuore “scongelato” con l’acqua calda. L’ira del papà

Rimpalli tra Napoli e Bolzano

Ormai è sulla pelle di tutti noi e nella mente e nei cuori di un Paese intero: quella che doveva essere la cronaca di un miracolo di Natale si è trasformata in una tragedia. In un dramma dell’imperizia che, tra silenzi in corsia e liti in sala operatoria, alimenta di indiscrezione e di indiscrezione, e di retroscena in retroscena che emergono dalle indagini (e da quanto ne filtra), un sospetto agghiacciante: che un bambino di soli due anni sia morto a causa di un “pezzo di ghiaccio” spacciato per organo vitale. E il caso del piccolo Domenico, spirato al Monaldi di Napoli dopo due mesi di lenta agonia, apre uno squarcio inquietante sulla gestione dei trapianti, tra sciatteria logistica e scontri tra équipe mediche.

Morte del piccolo Domenico, il giallo del ghiaccio secco e la lite in sala operatoria

E allora eccoci: siamo al rimpallo di responsabilità tra l’equipe di Napoli e quella di Bolzano, che accusa il team campano di non avere con sé l’attrezzatura idonea. Tutto ha inizio il 23 dicembre scorso in quel del Trentino Alto Adige. Mentre l’équipe del Monaldi è impegnata nel prelievo del cuore, in sala operatoria scoppia la tensione. I medici austriaci di Innsbruck, presenti per espiantare fegato e reni, restano sbigottiti dalle manovre dei colleghi napoletani. «Ma cosa fate?», avrebbe urlato un chirurgo tirolese, costretto a intervenire con una manovra correttiva d’urgenza.

Scontro ad alta tensione

Nella sala operatoria dell’Ospedale San Maurizio di Bolzano insomma, l’atmosfera si sarebbe fatta incandescente. Ed è lì che scatta il primo round di un ping pong di responsabilità tra la struttura campana e quella bolzanina, che accusa il team partenopeo di essere arrivato a destinazione senza l’attrezzatura idonea. Secondo quanto emerso dalle indagini, e come riportato dal Corriere della Sera, proprio i colleghi stranieri si sarebbero accorti che qualcosa non stava andando come previsto, mentre il team campano era all’opera sul cuore. A quel punto, stando alle testimonianze raccolte, un chirurgo austriaco avrebbe interrotto le manovre chiedendo conto di quanto stesse accadendo, chiedendone conto ai colleghi napoletani. E dando vita a un momento di alta tensione, per poi intervenire, direttamente, con una manovra correttiva d’urgenza.

Cosa è successo al cuore?

Ma il vero orrore è quello che emerge dai dettagli tecnici: l’espianto dura ben 102 minuti – un’eternità –. E l’organo viene riposto in un contenitore refrigerato con ghiaccio secco. Una scelta folle: il ghiaccio secco, spiegano esperti e addetti ai lavori, raggiunge i -80 °C. Mentre un cuore va conservato tra 0 e 4 gradi. Il risultato? Una volta arrivato a Napoli, il cuore di Domenico non era un organo pronto a battere. Ma un blocco congelato.

Morte di Domenico, liti e errori?

E non è ancora tutto. L’espianto del cuore malato dal piccolo Domenico sarebbe avvenuto prima dell’arrivo del cuore prelevato a Bolzano, alle 14.18, mentre il via libera dell’arrivo dell’organo è giunto solo alle 14.22, 4 minuti dopo. Questi dettagli emergono dalla testimonianze rese dai sanitari ascoltati dalla Procura di Napoli che indagano sul trapianto di cuore fallito che ha poi determinato il decesso del piccolo Domenico. Dalle sommarie informazioni, emergerebbero anche momenti di tensione, secondo un’infermiera avvenuti il 10 febbraio, nel corso di una riunione a cui ha partecipato anche il cardiochirurgo che ha impiantato il cuore danneggiato. Dalle testimonianze raccolte tra i presenti nella sala operatoria a Napoli, poi, emergerebbero “particolari scioccanti” secondo quanto riferito dall’avvocato Francesco Petruzzi.

Il tentativo disperato di “scongelamento”

Le testimonianze agli atti della Procura di Napoli (che indaga per omicidio colposo con sette indagati) sono raccapriccianti. Tre infermieri hanno riferito i tentativi disperati di recuperare l’organo: «Provammo a scongelarlo con acqua fredda, poi tiepida, infine calda». Nonostante l’evidente compromissione, il cardiochirurgo decide di procedere comunque al trapianto «per assenza di alternative». Quello che si rivelerà un disperato tentativo in extremis e una tragica “scommessa”, finita nel peggiore dei modi. Resta il fatto che, al momento, sono sette gli indagati. E tutti appartenenti all’équipe del Monaldi. Un fascicolo che dovrà chiarire se vi siano state responsabilità nelle procedure che hanno preceduto il trapianto.

Morte del piccolo Domenico: i dati al setaccio degli inquirenti

E tra gli elementi ora al vaglio degli inquirenti c’è proprio la tempistica dell’espianto. Come anticipato, dall’incisione, registrata alle 9.43, al momento in cui il cuore è stato rimosso, alle 11.25, sarebbero trascorsi 102 minuti. Un intervallo su cui si concentra una delle ipotesi investigative: il danno all’organo potrebbe essersi verificato già durante quelle fasi, prima ancora del trasporto. Dopo l’espianto, il cuore sarebbe stato collocato in un contenitore di plastica richiesto dall’équipe napoletana e fornito dall’ospedale altoatesino. Anche il ghiaccio per la conservazione sarebbe stato chiesto tramite interfono e portato in sala da un’operatrice socio-sanitaria. Un punto significativo che potrebbe essere anche la causa principale del deterioramento dell’organo. Ovvero: la tipologia di refrigerante utilizzato.

Il dolore del padre e lo sfogo: «Erano fuori di testa»

Un errore e un rimpallo di accuse dietro l’altro. «Questa storia è cominciata malissimo e finita peggio», dice non a caso all’Adnkronos Antonio Caliendo, il papà di Domenico. Il suo è il grido di un uomo che aveva intuito il disastro: «Ho visto foto incredibili: ma erano fuori di testa quelli che partirono da Napoli per andare a Bolzano con quel frigo? Io lo sentivo che finiva male». Non solo. Antonio ricorda i giorni del silenzio, quando dopo Capodanno i medici «sparirono tutti», e nessuno dava più risposte.

Il papà di Domenico: «Quando i medici sparirono capii che era andata male»

Per questo ora, insieme alla moglie Patrizia, chiede solo che il sacrificio del suo “ometto coraggioso” non sia vano. «Mio figlio avrà giustizia», promette. E mentre la magistratura e gli ispettori del Ministero scavano tra perizie e verbali, resta il peso di una domanda atroce: si può morire nel 2026 perché qualcuno ha confuso un cuore con un carico da surgelare?