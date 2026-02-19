Morte a Palazzo Chigi: donna si accascia, disperati tentativi di rianimazione. Era addetta alle pulizie

Il cordoglio di Mantovano

Un malore improvviso, un infarto, forse, e una donna di 67 anni, addetta alle pulizie in servizio presso la Presidenza del Consiglio, è morta oggi nella sede del governo. La donna, prossima alla pensione e dipendente della cooperativa che ha l’appalto per i servizi nella sede del governo, in mattinata mentre si trovava nel cortile del palazzo si è sentita male accasciandosi a terra. Subito è stata soccorsa dal medico dell’infermeria di Palazzo Chigi e sono intervenuti anche i sanitari di un’automedica e di un’ambulanza. Dopo una lunga procedura di rianimazione, a quanto si apprende, la donna è stata trasportata in ospedale dove è deceduta. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il segretario generale di Palazzo Chigi Carlo Deodato si sono recati in ospedale per esprimere il proprio cordoglio ai familiari.