Morgan a Sanremo, stavolta il colpo di scena è non andare… in scena nella serata cover. Della serie: mi si nota di più se…

Il fantasma dell'Ariston

Morgan non salirà sul palco nella serata cover: e la domanda sorge spontanea (e la polemica scatta immediata): ma quella non è la serata dedicata ai duetti? Mah… Di certo c’è che se Sanremo fosse una sceneggiatura, Morgan ne sarebbe l’imprevedibile deus ex machina: del resto con lui il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Anzi: dietro le quinte… Non a caso, anche quest’anno, per il 76° Festival della Canzone Italiana, il cantautore monzese è riuscito nell’impresa di far parlare di sé senza nemmeno bisogno di calpestare il sacro suolo dell’Ariston…

Sanremo, Morgan non salirà sul palco nella serata cover

La notizia infatti, rimbalzata freneticamente nelle ultime ore, è ormai ufficiale: Marco Castoldi, in arte Morgan, non sarà fisicamente sul palco venerdì 27 febbraio per la serata delle cover. Avrebbe dovuto accompagnare il giovane Chiello nell’immortale Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, ma all’ultimo ha preferito il ruolo di “ghost guest”. Al suo posto, al pianoforte, siederà Saverio Cigarini. La notizia, e la sua conferma, arrivano dallo stesso ufficio stampa del cantante.

Il cantante, ospite di Chiello, sarà dietro le quinte

«La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte. Il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover, e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce. Di un’unica anima. E di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello», scrive Morgan sul suo profilo Instagram dopo che l’entourage di Chiello ha comunicato che l’ex Bluvertigo non salirà sul palco nella serata cover.

Sanremo, la versione di Morgan: «Io? Troppo ingombrante»

Lungi dall’essere una “cacciata” – termine che l’artista ha già chiesto ai giornalisti di bandire dal proprio vocabolario – si tratterebbe di una ritirata strategica dettata dalla sensibilità artistica. «La mia presenza era troppo ingombrante», ha spiegato Morgan. Sottolineando come il repertorio di Tenco sia una «materia delicata» che rischiava di sbilanciare l’interpretazione a discapito del giovane artista in gara. Insomma, un atto di generosità: sfilarsi per non oscurare il talento altrui con la propria “dominanza” scenica.

Dietro le quinte (ma in primo piano sui social)

Morgan resterà dunque nel “backstage” per un contributo tecnico. Lo ha spiegato lui stesso via social, rivendicando la natura volontaria e concordata della scelta. Eppure, il cantautore non ha perso l’occasione per una stoccata alla stampa, invitando i cronisti a evitare la «delegittimazione mediatica» e titoli scandalistici che alludano a presunte frizioni. Tipo: «”Morgan fuori dal palco di Sanremo”, che farebbero alludere ad una cacciata e non ad una azione volontaria. E titoli come “Morgan lascia solo Chiello”: perché non considerano il suo essere d’accordo».

Sanremo, Morgan ai giornalisti: «Basta titoli che creano polemica»

Chiosando con fermezza: «Vi invito ad una correttezza, rassicurandovi sul fatto che non perdete click se non c’è la polemica. Perché il pubblico è esausto della disinformazione. E se viene rispettato, vi ripaga. Non è necessario alterare la realtà per riscuotere interesse», ha vergato il cantautore online dopo l’annuncio di ieri che non accompagnerà Chiello nella serata delle cover di Sanremo.

Un ultimo colpo di scena?

Per chi sognava un “Bugo-bis” o un colpo di teatro in diretta mondiale, l’amarezza è servita. Tuttavia, con Morgan, la lezione è chiara: anche quando sceglie l’ombra, riesce a proiettare sul Festival la luce più accecante. Il suo ritorno all’Ariston dal fatidico 2020 avviene così: in punta di piedi, ma con il volume delle possibili polemiche, come sempre, al massimo…