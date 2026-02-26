Mister “gaffe” Pirondini nuovo capogruppo M5S: quando rise mentre si parlava di carceri e suicidi… (video)

Al Senato si cambia

Luca Pirondini, musicista, parlamentare del M5S fedelissimo di Giuseppe Conte, non è uno che passa inosservato. Negli anni si è segnalato per tante piccole e grandi “imprese” politiche, gaffe, conflitti d’interesse, liti in tv e cosine del genere. Quanto basta per fargli meritare il posto di nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Un uomo solo al comando, con cinque donne nel direttivo, Ketty Damante, Ada Lopreiato, Sabrina Licheri e Dolores Bevilacqua.

Pirondini capogruppo M5S al Senato: quel precedente poco elegante…

A proposito di Bevilacqua, come non ricordare quando Pirondini, durante una seduta del Senato, il 2 agosto del 2023, scoppiò a ridere – di fianco alla Bevilacqua – mentre la senatrice M5S Vincenza Aloisio interveniva sulla drammatica situazione delle carceri italiane descrivendo visite agli istituti, sovraffollamento, diritti dei detenuti e necessità di giustizia equa, nonché sul tema dei suicidi in galera, facendo un passaggio con accento marcato su “giustizzia” che aveva scatenato le risate dei colleghi. Bevilacqua, seduta vicino, era scoppiata a ridere ripetutamente, coprendosi la bocca con le mani tremanti e coinvolgendo Pirondini con gomitate. Il video WebTv Senato era diventato subito virale. “Sorridevo perché davanti ai nostri occhi c’era la scena comica di un collega che inciampava e sono scoppiati a ridere tutti”, definendolo un “momento comico” in aula, si era difeso Pirondini. ​

Il musicista, poi, si era segnalato anche per un conflitto di interesse su un emendamento Teatro Carlo Felice (dicembre 2023) struttura con cui ha collaborato come musicista, sollevando dubbi su conflitto di interesse arrivate al ministero della Cultura.

Nato a Genova l’8 giugno 1981, è diplomato in viola al Conservatorio “Niccolò Paganini”. Pirondini ha suonato come professore d’orchestra in numerosi teatri internazionali, tra cui Opéra Garnier (Parigi), Teatro Real (Madrid) e Musikverein (Vienna), spesso con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti. È stato anche rappresentante di commercio per un’azienda del settore alimentare.